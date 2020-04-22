Путин назначил главу ГСУ СК заместителем председателя ведомства

Москва, 22 апреля. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Следственного комитета (СК) РФ Эдуарда Кабурнеева. Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Кабурнеев занимал пост главы Главного следственного управления (ГСУ) СК, а до марта 2017 года руководил следственным управлением СК по Республике Дагестан.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.

Кабурнеев занял место Игоря Краснова, который ранее был назначен генпрокурором РФ. На новой должности Кабурнеев будет курировать деятельность ГСУ и Главного следственного управления по расследованию особо важных дел.