Обвинения РФ в нарушении Договора по открытому небу назвали политическим шарлатанством

США придется считаться с позицией России в вопросе Договора по открытому небу. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее посол США в России Джон Салливан сообщил, что Вашингтон рассматривает все опции по Договору по открытому небу и считает, что Москва должна вернуться к исполнению своих обязательств, которые якобы нарушает.

«В свете нарушений договора, которые США публично озвучили, мы в настоящий момент пересматриваем то, насколько наше участие в нем несет выгоду, и оцениваем все опции по договору, чтобы достичь целей национальной безопасности и вернуть Россию в русло договора и исполнения своих обязательств», — заявил Салливан во время онлайн-брифинга для журналистов.

Он также добавил, что Вашингтон пока не выходил из договора и продолжает следовать его положениям, в отличие от Российской Федерации, которая якобы нарушает свои обязательства.

«В сентябре Россия отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений «Центр-2019», хотя пролет над этой территорией был разрешен, и таким образом Россия нарушала договор», — пояснил позицию Вашингтона Салливан.

С дипломатом не согласен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он напомнил, что Договор по открытому небу не предполагает полета участников над любым районом Российской Федерации.

«Пролет согласуется со страной-хозяйкой, и абсолютно такие же правила действуют в США, а также других 34 странах-участницах. Я бы хотел напомнить послу Салливану, что было случаи, когда мы предлагали для просмотра несколько американских районов и они не всё нам открывали для пролета. Тут никаких нарушений, но тем не менее, пользуясь случаем, я бы хотел напомнить послу, что США долгое время вели себя капризно. Вашингтон все время искал какие-то придирки, одна из которых долгое время касалась того, что Москва якобы использует запрещенное для просмотра чужой территории оборудование. Они упрекали нас в том, что Россия якобы использует запрещенные цифровые камеры увеличенной мощности», — говорит военный эксперт.

Однако Россия не скрывает камер, и, более того, господин Салливан прекрасно знает, что перед каждым полетом самолета над американской территорией Россия предоставляет для проверки всю телеметрическую и оптическую аппаратуру. После этого составляется протокол осмотра, и только тогда самолет может подниматься в небо и облетать заранее отведенный район.

Слом соглашений со стороны США

Претензии Соединенных Штатов Америки к России в вопросе Договора по открытому небу совсем не удивительны и следуют в фарватере действий Вашингтона по слому всех международных и основополагающих договоров. Ведь если выстроить цепочку соглашений, из которых США вышли, к которым они имеют претензии и которые они предлагают модернизировать, то получается достаточно серьезная коллекция.

«Все началось с договора по противоракетной обороне 1992 года. Вопрос господину Салливану: кто из него вышел? Американцы посчитали, что он им невыгоден. Далее соглашение о ракетах средней и меньшей дальности, и опять американцы предъявляют претензии, не предоставляя доказательств. Серьезная страна так себя не ведет. Так могут вести себя мошенники за карточным столом, но не крупные политики в Вашингтоне. Еще пример: скоро заканчивается Договор о стратегических наступательных вооружениях в третьей версии. Время идет, и все надо заранее согласовать, но и здесь, извините за выражение, американцы носом крутят — они вдруг решили, что Москва должна за уши притащить в этот договор Китай. Хорошо, что министр обороны России вежливо отправил их в известном направлении и сказал, что это китайское дело. Теперь они заходят с другой стороны — им хочется, чтобы мы затолкали в СНВ-III весь наш выводок гипервооружений, которые Владимир Путин продемонстрировал 1 марта 2018 года», — утверждает Виктор Баранец.

Наглость американских политиков, пытающихся вынудить Россию действовать в их интересах, собеседник ФАН связывает с тем, что в 90-е годы, сразу после развала Советского Союза, Россия «фактически стояла на коленях перед США, и американцы думали, что так будет продолжаться всегда».

«Но сейчас в Кремле нет [бывшего президента России Бориса] Ельцина, там сидит другой человек, с другим подходом к российско-американским отношениям, который не позволяет Вашингтону поступать так, как ему захочется. Все это идет с того, что мы в 90-е годы развратили американцев. Мы шли им навстречу по таким позициям, которые иной раз выглядят откровенно предательскими. К примеру, они чуть ли не контролировали наши ядерные силы и даже притащили на наши ядерные объекты полиграфы. Причем не российские, а американские командиры решали, кого из российских офицеров можно допустить к ядерным боеголовкам. Вот американцы и решили, что мы по-прежнему будем вести себя с ними как папуасы с белым человеком», — считает аналитик.

Однако в случае с Договором по открытому небу США придется считаться с Россией, которая не будет идти на поводу у Вашингтона и открывать доступ ко всей своей территории для полетов в любое время.

«Пусть слюнявят палец, смотрят на соглашение, говорят, где Россия нарушает, и приводят доказательства. Но мы также напомним аналогичные случаи с их стороны. Такое капризное поведение очень свойственно для США — постоянно кого-нибудь упрекать, если это не идет по их сценарию. За последние годы, особенно после того, как президентом России стал Владимир Путин, американцев слишком многое стало не устраивать в политике Москвы. США продолжали диктовать нам условия, причем категорически отказывались от условий Москвы. Ну так себя не ведут, это не международная политика, это просто дипломатическое и политическое шарлатанство. Так не получится, Кремль уже много раз сказал: если переговоры, то только на равных», — заключил Баранец.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств — членов ОБСЕ. В целях совершенствования механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями он разрешает военным самолетам стран-участниц проводить инспекционные полеты над их территориями. В последние годы стороны обвиняли друг друга в нарушении положений договора.