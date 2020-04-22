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Обвинения РФ в нарушении Договора по открытому небу назвали политическим шарлатанством

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Ту-214ОН

США придется считаться с позицией России в вопросе Договора по открытому небу. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее посол США в России Джон Салливан сообщил, что Вашингтон рассматривает все опции по Договору по открытому небу и считает, что Москва должна вернуться к исполнению своих обязательств, которые якобы нарушает.

«В свете нарушений договора, которые США публично озвучили, мы в настоящий момент пересматриваем то, насколько наше участие в нем несет выгоду, и оцениваем все опции по договору, чтобы достичь целей национальной безопасности и вернуть Россию в русло договора и исполнения своих обязательств», — заявил Салливан во время онлайн-брифинга для журналистов.

Он также добавил, что Вашингтон пока не выходил из договора и продолжает следовать его положениям, в отличие от Российской Федерации, которая якобы нарушает свои обязательства.

Джон Салливан

«В сентябре Россия отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений «Центр-2019», хотя пролет над этой территорией был разрешен, и таким образом Россия нарушала договор», — пояснил позицию Вашингтона Салливан.

С дипломатом не согласен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он напомнил, что Договор по открытому небу не предполагает полета участников над любым районом Российской Федерации.

«Пролет согласуется со страной-хозяйкой, и абсолютно такие же правила действуют в США, а также других 34 странах-участницах. Я бы хотел напомнить послу Салливану, что было случаи, когда мы предлагали для просмотра несколько американских районов и они не всё нам открывали для пролета. Тут никаких нарушений, но тем не менее, пользуясь случаем, я бы хотел напомнить послу, что США долгое время вели себя капризно. Вашингтон все время искал какие-то придирки, одна из которых долгое время касалась того, что Москва якобы использует запрещенное для просмотра чужой территории оборудование. Они упрекали нас в том, что Россия якобы использует запрещенные цифровые камеры увеличенной мощности», — говорит военный эксперт.

Обвинения РФ в нарушении Договора по открытому небу назвали политическим шарлатанством

Однако Россия не скрывает камер, и, более того, господин Салливан прекрасно знает, что перед каждым полетом самолета над американской территорией Россия предоставляет для проверки всю телеметрическую и оптическую аппаратуру. После этого составляется протокол осмотра, и только тогда самолет может подниматься в небо и облетать заранее отведенный район.

Слом соглашений со стороны США

Претензии Соединенных Штатов Америки к России в вопросе Договора по открытому небу совсем не удивительны и следуют в фарватере действий Вашингтона по слому всех международных и основополагающих договоров. Ведь если выстроить цепочку соглашений, из которых США вышли, к которым они имеют претензии и которые они предлагают модернизировать, то получается достаточно серьезная коллекция.

«Все началось с договора по противоракетной обороне 1992 года. Вопрос господину Салливану: кто из него вышел? Американцы посчитали, что он им невыгоден. Далее соглашение о ракетах средней и меньшей дальности, и опять американцы предъявляют претензии, не предоставляя доказательств. Серьезная страна так себя не ведет. Так могут вести себя мошенники за карточным столом, но не крупные политики в Вашингтоне. Еще пример: скоро заканчивается Договор о стратегических наступательных вооружениях в третьей версии.

Время идет, и все надо заранее согласовать, но и здесь, извините за выражение, американцы носом крутят — они вдруг решили, что Москва должна за уши притащить в этот договор Китай. Хорошо, что министр обороны России вежливо отправил их в известном направлении и сказал, что это китайское дело. Теперь они заходят с другой стороны — им хочется, чтобы мы затолкали в СНВ-III весь наш выводок гипервооружений, которые Владимир Путин продемонстрировал 1 марта 2018 года», — утверждает Виктор Баранец.

Обвинения РФ в нарушении Договора по открытому небу назвали политическим шарлатанством

Наглость американских политиков, пытающихся вынудить Россию действовать в их интересах, собеседник ФАН связывает с тем, что в 90-е годы, сразу после развала Советского Союза, Россия «фактически стояла на коленях перед США, и американцы думали, что так будет продолжаться всегда».

«Но сейчас в Кремле нет [бывшего президента России Бориса] Ельцина, там сидит другой человек, с другим подходом к российско-американским отношениям, который не позволяет Вашингтону поступать так, как ему захочется. Все это идет с того, что мы в 90-е годы развратили американцев. Мы шли им навстречу по таким позициям, которые иной раз выглядят откровенно предательскими.

К примеру, они чуть ли не контролировали наши ядерные силы и даже притащили на наши ядерные объекты полиграфы. Причем не российские, а американские командиры решали, кого из российских офицеров можно допустить к ядерным боеголовкам. Вот американцы и решили, что мы по-прежнему будем вести себя с ними как папуасы с белым человеком», — считает аналитик.

Однако в случае с Договором по открытому небу США придется считаться с Россией, которая не будет идти на поводу у Вашингтона и открывать доступ ко всей своей территории для полетов в любое время.

Boeing OC-135B

«Пусть слюнявят палец, смотрят на соглашение, говорят, где Россия нарушает, и приводят доказательства. Но мы также напомним аналогичные случаи с их стороны. Такое капризное поведение очень свойственно для США — постоянно кого-нибудь упрекать, если это не идет по их сценарию. За последние годы, особенно после того, как президентом России стал Владимир Путин, американцев слишком многое стало не устраивать в политике Москвы.

США продолжали диктовать нам условия, причем категорически отказывались от условий Москвы. Ну так себя не ведут, это не международная политика, это просто дипломатическое и политическое шарлатанство. Так не получится, Кремль уже много раз сказал: если переговоры, то только на равных», — заключил Баранец.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств — членов ОБСЕ. В целях совершенствования механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями он разрешает военным самолетам стран-участниц проводить инспекционные полеты над их территориями. В последние годы стороны обвиняли друг друга в нарушении положений договора.

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