Handelsblatt назвало «три священные коровы» США, которые приведут страну к краху

Москва, 22 апреля. Американские элиты, несмотря на крах в борьбе с распространением коронавируса, продолжают восхвалять страну, поскольку боятся надвигающихся перемен, пишет немецкое издание Handelsblatt.

По мнению автора статьи, США губят «три священные коровы», которых американцы, несмотря на растущее ощущение беспомощности, не готовы отправить на убой. Речь идет о гигантском оборонном бюджете США, помешательстве на аутсорсинге и безосновательной претензии на американскую «исключительность».

Оборонный бюджет США на 2020 год в размере 748 млрд долларов должен заставить американцев задуматься, правильные ли приоритеты у американского правительства при определении государственных расходов, если в стране нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также все более иррациональное, но по-прежнему распространенное в США представление об «исключительности» США, указало издание. Именно вера в свое превосходство, как считает журналист, приводит к тому, что даже на самые явные угрозы закрывают глаза.

«Иллюзия об американцах как избранном народе была одной из причин, почему президент Трамп еще в феврале полностью отрицал опасность коронавируса для Соединенных Штатов, — говорится в материале. — То есть, не только готовность Трампа всегда идти ва-банк — одна из главных проблем американцев, но и их собственная слепота».

Американские элиты испытывают сильный страх перед надвигающимися переменами, констатировал автор. По его мнению, американская система работает нормально до тех пор, пока этой системе приходится бороться с мелкими необычными проблемами, в другом случае она потерпит крах.