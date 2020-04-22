«Нормандская четверка» 30 апреля проведет встречу на уровне глав МИД

Москва, 22 апреля. Главы министерств иностранных дел стран «нормандской четверки» 30 апреля проведут переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Как сообщили информированные источники РБК, инициатором переговоров выступила Германия. Остальные участники «нормандской четверки» охотно приняли предложение Берлина. Россия намерена поднять вопрос выполнения решений, достигнутых во время последней встречи в Париже, а также обсудить меры по стимулированию враждующих сторон к выполнению взятых на себя обязательств. Ожидается, что встреча Франции, Германии, России и Украины на уровне глав МИД будет предварять грядущие переговоры на высшем уровне.

Напомним, что в последний раз лидеры стран «нормандской четверки» садились за один стол в конце прошлого года в Париже. Стороны тогда согласились и дальше придерживаться мирного процесса, а также продолжать работу по обмену пленными и согласованию новых точек разведения сил.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер «Минск-2», который предполагает мирный сценарий завершения вооруженного конфликта, а позже — «Формула Штайнмайера» — упрощенный вариант все тех же Минских соглашений. Несмотря на то, что оба мирных плана были согласованы с Киевом, Украина за все эти годы не выполнила ни одного пункта договора. Формально выполненным можно считать только пункт, который обязывает страну принять закон об особом статусе Донбасса. Однако закон, хоть и был принят, в силу так и не вступил.