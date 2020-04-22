Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе

Москва, 22 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с немецким канцлером Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель уделили особое внимание вопросам борьбы с пандемией коронавируса и подчеркнули важность тесной координации международных усилий при активном участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с распространением инфекции. Главы государств условились поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе стал еще одной темой телефонных переговоров российского лидера и немецкого канцлера. В частности, стороны дали позитивную оценку прошедшему обмену удерживаемых лиц между Киевом, Донецком и Луганском.

«Акцентирована необходимость последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском» формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.

Кроме того, Путин и Меркель затронули вопросы, связанные с развитием ситуации в Ливии и Сирии, а также положением на мировом нефтяном рынке.

Телефонный разговор, как отметили в Кремле, состоялся по инициативе Берлина.