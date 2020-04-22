Москва, 22 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, можно ли выработать иммунитет к коронавирусной инфекции с помощью медикаментов.

«Если вы будете пить витаминные комплексы, то укрепление иммунитета не произойдет. Иммунитет надо вырабатывать годами. Надо быть подвижным, надо быть худым и необходимо правильно питаться. Надо не курить и закаляться», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных вируса во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения коронавируса, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.