Черная магия и ее разоблачение: стоит ли верить гаданиям ведьм и астрологов на коронавирусе

Активизация экстрасенсов, астрологов и гадалок на фоне коронавируса: стоит ли относиться всерьез к их предсказаниям? Вопрос неслучаен: выбирая темы для очередной онлайн-пресс-конференции, Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей, учитывая интерес к этой теме части аудитории, обратились к мастерам предсказательного жанра.

Экстрасенсы, астрологи, ведьмы и гадалки не подкачали: порадовали и яркими заявлениями о личном «заказе» на коронавирус президента США Дональда Трампа, и «точной» датой окончания эпидемии в России, и другими сенсационными заявлениями. В общем, интерес аудитории был обеспечен, чему мы, естественно, рады.

Однако теперь, на холодную голову, хотим вместе с нашими читателями еще раз пройтись по предсказаниям всей этой якшающейся с потусторонними силами компании, чтобы еще раз напомнить: все эти прогнозы — только шоу, к которому стоит относиться соответственно. С интересом (если шоу того стоит), но без особого пиетета и ненужной доверчивости. Ведь цель таких предсказателей — ваш кошелек. Так что, как там у Михаила Булгакова?

«Черная магия и ее разоблачение».

Давайте еще раз разберем, стоит ли верить «гаданиям» ведьм и астрологов на коронавирусе.

Коронавирус бежит, Трамп дрожит

По-настоящему зажгла первая гостья эфира ФАН — экстрасенс и ясновидящая (что бы ни значили это слова) Дарья Миронова. Она сразу взяла быка за рога и обвинила президента США в том, что он лично «заказал» в какой-то секретной лаборатории изготовление коронавируса, чтобы досадить китайцам.

«Я убеждена, что коронавирус сделан по заказу президента США Дональда Трампа из-за его тщеславия и амбиций. Это политический подтекст и это новое биологическое оружие, созданное искусственно», — поделилась откровением Миронова.

То, что от коронавируса серьезно пострадали сами США, по версии ясновидящей, вызвано «неопытностью, недостаточным образованием и поддельными документами» Трампа.

На резонный вопрос модератора дискуссии — гендиректора ФАН Евгения Зубарева:

«Откуда вы узнали, что вирус искусственный и что его придумал Трамп? Вам кто-то рассказал или вы сами пронзили пространство-время?»,

ясновидящая, не задумываясь, ответила:

«Это мое видение ситуации. Назовем это моим эзотерическим и аналитическим восприятием. Это моя работа, моя профессия, я не могу этого не знать!»

Как говорится, сказано сильно. При этом Миронова не смогла подтвердить собственные слова, что она дескать предсказала эпидемию COVID-19 заранее. Зато она точно знает, что все закончится ровно 25 мая, а уже в 2021 году будет какая-то новая эпидемия. Когда ничего из ее предсказаний не сбудется, думаем, она тоже не затруднится с ответом.

Деньги любят тишину

Как оказалось, ясновидящая Дарья работает вполне официально, у нее даже есть своя фирма. Однако, согласно документам, она оказывает услуги отнюдь не эзотерика, а психотерапевта. При этом, как она сама призналась, диплома врача данной специальности у нее нет. Впрочем, сегодня психотерапевтами кто только себя ни называет, и все это относительно законно — на каждый товар находится свой покупатель…

Кстати, «психотерапевт», оказывается, предсказала и падение цен на нефть, и «непонятки» с Саудовской Аравией… Впрочем, на вопрос, прикупила ли она, руководствуясь своим предвидением, долларов или нефти, Дарья отвечать отказалась. Вопрос про деньги она восприняла почему-то как «переход на личности», тогда как тема — коронавирус.

Где инопланетяне?

Оценивать уровень коллег-ясновидящих Дарья также не рискнула.

«Павел Глоба тоже называет себя ясновидящим, — напомнили Мироновой модераторы. — Глоба предсказывал встречу с инопланетянами в 2003 году, уничтожение Киева в 2008-м, начало Третьей мировой — в 2002-м. Он компетентен как ясновидящий с вашей точки зрения?»

«Некорректно подобного мастодонта мне характеризовать. Я знакома с ним лично», — дипломатично ответила Дарья, отказавшись оценивать уровень более именитого коллеги по эзотерическому цеху.

Таролог Саона, она же парикмахер Катя из Мытищ

Таролог и ведунья с красивым именем Саона, судя по всему, в миру носит более привычное имя — Катя. На ее сайте написано

ИП «Меришан Екатерина Владимировна».

Причем, согласно документам, работает она отнюдь не ведуньей и предсказательницей, а все больше парикмахером. В Мытищах.

«Основным видом деятельности является «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты». Московская область, город Мытищи», — говорится в уставных документах предпринимательницы.

Разговор с Катей-Саоной тоже получился занятным.

«Вы упомянули Иерусалим, другие религиозные святыни. Как вы относитесь к критике вашей профессии со стороны религиозных конфессий?» — спросили ее ведущие.

«Я не делаю ничего неправедного. Работаю только картами, по знакам зодиака, направляю людей по будущему, что могу увидеть по своему дару», — ответила она.

Дальше, как в меме о неожиданно переквалифицировавшихся политологах, Катя решила порассуждать о вирусологии.

«Вирусы, которые нас преследуют, могут и в будущем преследовать нас. Человек сейчас заболеет гриппом — и мы очень тяжело переносим этот грипп, не так, как раньше. Раньше люди могли вылечиться медом и молоком», — поразила слушателей Екатерина-Саона.

(На самом деле все ровно наоборот — по сравнению со смертоносной испанкой — первой пандемией гриппа — сегодня это заболевание протекает гораздо легче).

Ну, а насчет лечения молоком и медом, как говорится, без комментариев. Но парикмахер-вирусолог стояла на своем. Вот ее диалог с ведущими.

ФАН: При этом умирали от чумы массово и не вылечивались медом. Вы уж простите, но мы не можем такое оставить без комментария. Как-то мед не помогал ни при чуме, ни при оспе, ни при испанке. Катя-Саона: Ну, чума — это было совсем другое. Где раньше была чума, полностью исчез тот район, где эти люди находились. ФАН: Европа — назывался этот район. Он еще существует. И там люди живут.

Так что, как мы видим, поговорка «Карты правду говорят» к тарологу Саоне не очень-то применима. Закрадывается вопрос: может, ей лучше заняться деятельностью, прописанной в ее уставных документах?

Ведьма, «мировое правительство» и коронавирус

Еще одной гостьей пресс-конференции стала Татьяна Московская (Ионина), которая называет себя ведьмой и экстрасенсом. Московская ведьма считает, кто коронавирус — это наказание, посланное природой за то, что люди плохо себя ведут. Впрочем, ведьма настроена оптимистично: к июню человечество стремительно исправится, и пандемия отступит.

Вот как ведьма описала, на что именно обиделась природа, наслав на человечество коронавирус:

«Плохо стали относиться к своим обязанностям, будь то медсестра, медработник или врач. Все черствые, жесткие. Мы не помогаем родителям, не хотим выходить замуж и рожать детей. Богами себя возомнили — любую профессию возьми. Те же депутаты — они не хотят заботиться о своем народе. Природе такой беспредел просто надоел. Она решила выпустить свои темные силы».

Но все не так плохо, и к июню природа смилостивится, загадывает ведьма.

«Думаете, в июне что-то изменится? Люди станут чище и добрее?» — уточнили у Татьяны ведущие.

«Уже стали. Все стали помогать друг другу. Я вот раньше брату не помогала, а сейчас помогаю, он сейчас без работы», — поделилась Татьяна.

Доводы, что люди за время самоизоляции, приведшей многих к потере работы, не стали чище и добрее, на колдунью не подействовали. По ее версии, все станет хорошо, если, за вычетом заболевших и умерших, хотя бы 30% людей изменит свое сознание.

Ведьм сжигали на кострах

Отметим, утверждение, что нынешняя пандемия послана человечеству за грехи не чужда и некоторым представителям официальных религий, такие заявления звучат от разных конфессий. Тем не менее, с ведьмами и экстрасенсами религиозным деятелям явно не по пути. С этим согласна и Татьяна Московская.

«Как вы относитесь к конфликту между традиционными религиями и людьми, которые называют себя колдунами, ведьмами? Помнится, ведьм сжигали на кострах», — напомнили Татьяне ведущие.

«Отрицательно, — ответила она. — Каждый имеет право верить во что хочет. Я смотрю, как сжигали ведьм на костре, и сейчас общество недалеко ушло от этого. Такие же дикари», — ответила она.

На вопрос, кого именно Татьяна имеет в виду, говоря о критике в адрес ведьм, ответ оказался неожиданным.

«Я имею ввиду мировое правительство», — заявила она.

Напомним, когда упоминают «мировое правительство», имеется в виду конспирологическая теория о существовании некой единой политической власти над всем человечеством.

«К ведьмам плохо относится мировое правительство?» — уточнили ведущие у Татьяны Московской.

«В некоторых странах ведьм вообще запрещают. Правители там не защищают свой народ, набивают свои карманы. Вот поэтому природа и послала нам коронавирус», — сделала неожиданный вывод ведунья.

Подведем итоги

Мракобесием, граничащим с нарушением закона, считает всю эту «ведьмину» вакханалию вокруг коронавируса депутат Госдумы Николай Земцов. По мнению депутата, всю эту деятельность необходимо пресечь законодательно.

«Народ верит в астрологию как в средство решения всех проблем, — признал депутат. — Когда начинаются времена, сопровождающиеся массовыми всплесками неуверенности в завтрашнем дне, возникают экстрасенсы, желающие конвертировать эту неуверенность в звонкую монету».

Тут не поспоришь, например, некая Фатима Хадуева беззастенчиво торгует «мешочками счастья» и «мешочками любви» за немалые для многих деньги — цена доходит до десяти тысяч рублей. Сколько денег Фатима выкачивает из доверчивых простачков за свои обряды и ритуалы, остается только гадать.

Этому пора положить конец, в том числе всяким сомнительным шоу вроде «Битвы экстрасенсов», уверен Земцов, по мнению которого эту область государство должно если не регулировать, то, по крайней мере, жестче контролировать.

Эффект Барнума

В ходе пресс-конференции организаторы рассказали о двух экспериментах на тему «правдивости» астрологии, гаданий и различных предсказаний, которые в свое время были проведены. Расскажем о них подробнее.

Первый эксперимент был основан на эффекте Барнума (назван в честь американского шоумена Финеаса Барнума, известного способностью манипулировать зрителями). Эффект описывает одну из особенностей человеческой психики. Суть его такова: если обычному человеку дать обобщенное и расплывчатое описание личности, сказав, что оно составлено «британскими учеными с использованием нанотехнологий» лично для него, то человек внезапно узнает в этом описании себя. Он даже сочтет это описание «удивительно точным».

Это явление также называют эффектом Форера в честь психолога Бертрама Форера, который провел соответствующий эксперимент в 1948 году. Форер раздал своим студентам опросники, чтобы по результатам тестирования дать характеристики их личностей. Ученый не стал обрабатывать тесты, а просто через некоторое время выдал своим студентам «персональные» результаты, полученные в результате якобы проведенной «обработки». При этом результаты для всех студентов были одинаковые, взятые Форером из гороскопа. Студентов попросили оценить точность теста по шкале от одного до пяти: насколько хорошо в описании отражена их личность.

Средняя оценка, которую получил психолог, оказалась очень высокой: 4,26. То есть большинство студентов высоко оценили точность теста, несмотря на абсурдность описания, которое они получили. (Не правда ли напоминает советы из гороскопов и предсказания ведьм, гадалок и ясновидящих?)

Такие непохожие близнецы

Экспериментом, нанесшим ощутимый удар по астрологам всех мастей, стало многолетнее исследование так называемых астрологических близнецов. Это дети, которые родились практически одновременно, с интервалом не более четырех минут. Согласно астрологии, такие люди должны обладать сходными характерами, одинаковыми проблемами со здоровьем и даже похожими судьбами.

В 1958 году ученые начали эксперимент по изучению астрологических близнецов, чтобы найти доказательства или опровержения научности астрологии. Эксперимент длится до сих пор, в нем участвует более двух тысяч человек, которые являются астрологическими близнецами. Ученые анализируют характер, здоровье, способности, семейное положение, профессию и еще около сотни параметров жизни этих людей.

Результат исследования, как вы догадались, оказался предсказуемым: никаких значимых совпадений между судьбами астрологических близнецов не обнаружено. Близнецы вырастают людьми с абсолютно разными характерами, интересами и способностями, как если бы, по мнению астрологов, они родились под разными созвездиями.

Интересно, что в постановке эксперимента участвовал настоящий астролог Джеффри Дин, который надеялся доказать, что астрология работает, но в итоге сам разуверился в своей «профессии».

Такая вот «черная магия»…