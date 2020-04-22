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Черная магия и ее разоблачение: стоит ли верить гаданиям ведьм и астрологов на коронавирусе

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Черная магия и ее разоблачение: стоит ли верить гаданиям ведьм и астрологов на коронавирусе

Активизация экстрасенсов, астрологов и гадалок на фоне коронавируса: стоит ли относиться всерьез к их предсказаниям? Вопрос неслучаен: выбирая темы для очередной онлайн-пресс-конференции, Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей, учитывая интерес к этой теме части аудитории, обратились к мастерам предсказательного жанра.

Экстрасенсы, астрологи, ведьмы и гадалки не подкачали: порадовали и яркими заявлениями о личном «заказе» на коронавирус президента США Дональда Трампа, и «точной» датой окончания эпидемии в России, и другими сенсационными заявлениями. В общем, интерес аудитории был обеспечен, чему мы, естественно, рады.

Однако теперь, на холодную голову, хотим вместе с нашими читателями еще раз пройтись по предсказаниям всей этой якшающейся с потусторонними силами компании, чтобы еще раз напомнить: все эти прогнозы — только шоу, к которому стоит относиться соответственно. С интересом (если шоу того стоит), но без особого пиетета и ненужной доверчивости. Ведь цель таких предсказателей — ваш кошелек. Так что, как там у Михаила Булгакова?

«Черная магия и ее разоблачение».

Давайте еще раз разберем, стоит ли верить «гаданиям» ведьм и астрологов на коронавирусе.

Коронавирус бежит, Трамп дрожит

По-настоящему зажгла первая гостья эфира ФАН — экстрасенс и ясновидящая (что бы ни значили это слова) Дарья Миронова. Она сразу взяла быка за рога и обвинила президента США в том, что он лично «заказал» в какой-то секретной лаборатории изготовление коронавируса, чтобы досадить китайцам.

«Я убеждена, что коронавирус сделан по заказу президента США Дональда Трампа из-за его тщеславия и амбиций. Это политический подтекст и это новое биологическое оружие, созданное искусственно», — поделилась откровением Миронова.

То, что от коронавируса серьезно пострадали сами США, по версии ясновидящей, вызвано «неопытностью, недостаточным образованием и поддельными документами» Трампа.

На резонный вопрос модератора дискуссии — гендиректора ФАН Евгения Зубарева:

«Откуда вы узнали, что вирус искусственный и что его придумал Трамп? Вам кто-то рассказал или вы сами пронзили пространство-время?»,

ясновидящая, не задумываясь, ответила:

«Это мое видение ситуации. Назовем это моим эзотерическим и аналитическим восприятием. Это моя работа, моя профессия, я не могу этого не знать!»

Как говорится, сказано сильно. При этом Миронова не смогла подтвердить собственные слова, что она дескать предсказала эпидемию COVID-19 заранее. Зато она точно знает, что все закончится ровно 25 мая, а уже в 2021 году будет какая-то новая эпидемия. Когда ничего из ее предсказаний не сбудется, думаем, она тоже не затруднится с ответом.

Дарья Миронова

Деньги любят тишину

Как оказалось, ясновидящая Дарья работает вполне официально, у нее даже есть своя фирма. Однако, согласно документам, она оказывает услуги отнюдь не эзотерика, а психотерапевта. При этом, как она сама призналась, диплома врача данной специальности у нее нет. Впрочем, сегодня психотерапевтами кто только себя ни называет, и все это относительно законно — на каждый товар находится свой покупатель…

Кстати, «психотерапевт», оказывается, предсказала и падение цен на нефть, и «непонятки» с Саудовской Аравией… Впрочем, на вопрос, прикупила ли она, руководствуясь своим предвидением, долларов или нефти, Дарья отвечать отказалась. Вопрос про деньги она восприняла почему-то как «переход на личности», тогда как тема — коронавирус.

Где инопланетяне?

Оценивать уровень коллег-ясновидящих Дарья также не рискнула.

«Павел Глоба тоже называет себя ясновидящим, — напомнили Мироновой модераторы. — Глоба предсказывал встречу с инопланетянами в 2003 году, уничтожение Киева в 2008-м, начало Третьей мировой — в 2002-м. Он компетентен как ясновидящий с вашей точки зрения?»

«Некорректно подобного мастодонта мне характеризовать. Я знакома с ним лично», — дипломатично ответила Дарья, отказавшись оценивать уровень более именитого коллеги по эзотерическому цеху.

Таролог Саона, она же парикмахер Катя из Мытищ

Таролог и ведунья с красивым именем Саона, судя по всему, в миру носит более привычное имя — Катя. На ее сайте написано

 ИП «Меришан Екатерина Владимировна».

Причем, согласно документам, работает она отнюдь не ведуньей и предсказательницей, а все больше парикмахером. В Мытищах.

«Основным видом деятельности является «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты». Московская область, город Мытищи», — говорится в уставных документах предпринимательницы.

Разговор с Катей-Саоной тоже получился занятным.

«Вы упомянули Иерусалим, другие религиозные святыни. Как вы относитесь к критике вашей профессии со стороны религиозных конфессий?» — спросили ее ведущие.

«Я не делаю ничего неправедного. Работаю только картами, по знакам зодиака, направляю людей по будущему, что могу увидеть по своему дару», — ответила она.

Саона, гадающая по картам Таро

Дальше, как в меме о неожиданно переквалифицировавшихся политологах, Катя решила порассуждать о вирусологии.

«Вирусы, которые нас преследуют, могут и в будущем преследовать нас. Человек сейчас заболеет гриппом — и мы очень тяжело переносим этот грипп, не так, как раньше. Раньше люди могли вылечиться медом и молоком», — поразила слушателей Екатерина-Саона.

(На самом деле все ровно наоборот — по сравнению со смертоносной испанкой — первой пандемией гриппа — сегодня это заболевание протекает гораздо легче).

Ну, а насчет лечения молоком и медом, как говорится, без комментариев. Но парикмахер-вирусолог стояла на своем. Вот ее диалог с ведущими.

ФАН: При этом умирали от чумы массово и не вылечивались медом. Вы уж простите, но мы не можем такое оставить без комментария. Как-то мед не помогал ни при чуме, ни при оспе, ни при испанке.

Катя-Саона: Ну, чума — это было совсем другое. Где раньше была чума, полностью исчез тот район, где эти люди находились.

ФАН: Европа — назывался этот район. Он еще существует. И там люди живут.

Так что, как мы видим, поговорка «Карты правду говорят» к тарологу Саоне не очень-то применима. Закрадывается вопрос: может, ей лучше заняться деятельностью, прописанной в ее уставных документах?

Ведьма, «мировое правительство» и коронавирус

Еще одной гостьей пресс-конференции стала Татьяна Московская (Ионина), которая называет себя ведьмой и экстрасенсом. Московская ведьма считает, кто коронавирус — это наказание, посланное природой за то, что люди плохо себя ведут. Впрочем, ведьма настроена оптимистично: к июню человечество стремительно исправится, и пандемия отступит.

Вот как ведьма описала, на что именно обиделась природа, наслав на человечество коронавирус:

«Плохо стали относиться к своим обязанностям, будь то медсестра, медработник или врач. Все черствые, жесткие. Мы не помогаем родителям, не хотим выходить замуж и рожать детей. Богами себя возомнили — любую профессию возьми. Те же депутаты — они не хотят заботиться о своем народе. Природе такой беспредел просто надоел. Она решила выпустить свои темные силы».

Но все не так плохо, и к июню природа смилостивится, загадывает ведьма.

«Думаете, в июне что-то изменится? Люди станут чище и добрее?» — уточнили у Татьяны ведущие.

«Уже стали. Все стали помогать друг другу. Я вот раньше брату не помогала, а сейчас помогаю, он сейчас без работы», — поделилась Татьяна.

Доводы, что люди за время самоизоляции, приведшей многих к потере работы, не стали чище и добрее, на колдунью не подействовали. По ее версии, все станет хорошо, если, за вычетом заболевших и умерших, хотя бы 30% людей изменит свое сознание.

Черная магия и ее разоблачение: стоит ли верить гаданиям ведьм и астрологов на коронавирусе

Ведьм сжигали на кострах

Отметим, утверждение, что нынешняя пандемия послана человечеству за грехи не чужда и некоторым представителям официальных религий, такие заявления звучат от разных конфессий. Тем не менее, с ведьмами и экстрасенсами религиозным деятелям явно не по пути. С этим согласна и Татьяна Московская.

«Как вы относитесь к конфликту между традиционными религиями и людьми, которые называют себя колдунами, ведьмами? Помнится, ведьм сжигали на кострах», — напомнили Татьяне ведущие.

«Отрицательно, — ответила она. — Каждый имеет право верить во что хочет. Я смотрю, как сжигали ведьм на костре, и сейчас общество недалеко ушло от этого. Такие же дикари», — ответила она.

На вопрос, кого именно Татьяна имеет в виду, говоря о критике в адрес ведьм, ответ оказался неожиданным.

«Я имею ввиду мировое правительство», — заявила она.

Напомним, когда упоминают «мировое правительство», имеется в виду конспирологическая теория о существовании некой единой политической власти над всем человечеством.

«К ведьмам плохо относится мировое правительство?» — уточнили ведущие у Татьяны Московской.

«В некоторых странах ведьм вообще запрещают. Правители там не защищают свой народ, набивают свои карманы. Вот поэтому природа и послала нам коронавирус», — сделала неожиданный вывод ведунья.

Подведем итоги

Мракобесием, граничащим с нарушением закона, считает всю эту «ведьмину» вакханалию вокруг коронавируса депутат Госдумы Николай Земцов. По мнению депутата, всю эту деятельность необходимо пресечь законодательно.

«Народ верит в астрологию как в средство решения всех проблем, — признал депутат. — Когда начинаются времена, сопровождающиеся массовыми всплесками неуверенности в завтрашнем дне, возникают экстрасенсы, желающие конвертировать эту неуверенность в звонкую монету».

Тут не поспоришь, например, некая Фатима Хадуева беззастенчиво торгует «мешочками счастья» и «мешочками любви» за немалые для многих деньги — цена доходит до десяти тысяч рублей. Сколько денег Фатима выкачивает из доверчивых простачков за свои обряды и ритуалы, остается только гадать.

Этому пора положить конец, в том числе всяким сомнительным шоу вроде «Битвы экстрасенсов», уверен Земцов, по мнению которого эту область государство должно если не регулировать, то, по крайней мере, жестче контролировать.

Депутат Николай Земцов

Эффект Барнума

В ходе пресс-конференции организаторы рассказали о двух экспериментах на тему «правдивости» астрологии, гаданий и различных предсказаний, которые в свое время были проведены. Расскажем о них подробнее.

Первый эксперимент был основан на эффекте Барнума (назван в честь американского шоумена Финеаса Барнума, известного способностью манипулировать зрителями). Эффект описывает одну из особенностей человеческой психики. Суть его такова: если обычному человеку дать обобщенное и расплывчатое описание личности, сказав, что оно составлено «британскими учеными с использованием нанотехнологий» лично для него, то человек внезапно узнает в этом описании себя. Он даже сочтет это описание «удивительно точным».

Это явление также называют эффектом Форера в честь психолога Бертрама Форера, который провел соответствующий эксперимент в 1948 году. Форер раздал своим студентам опросники, чтобы по результатам тестирования дать характеристики их личностей. Ученый не стал обрабатывать тесты, а просто через некоторое время выдал своим студентам «персональные» результаты, полученные в результате якобы проведенной «обработки». При этом результаты для всех студентов были одинаковые, взятые Форером из гороскопа. Студентов попросили оценить точность теста по шкале от одного до пяти: насколько хорошо в описании отражена их личность.

Средняя оценка, которую получил психолог, оказалась очень высокой: 4,26. То есть большинство студентов высоко оценили точность теста, несмотря на абсурдность описания, которое они получили. (Не правда ли напоминает советы из гороскопов и предсказания ведьм, гадалок и ясновидящих?)

Черная магия и ее разоблачение: стоит ли верить гаданиям ведьм и астрологов на коронавирусе

Такие непохожие близнецы

Экспериментом, нанесшим ощутимый удар по астрологам всех мастей, стало многолетнее исследование так называемых астрологических близнецов. Это дети, которые родились практически одновременно, с интервалом не более четырех минут. Согласно астрологии, такие люди должны обладать сходными характерами, одинаковыми проблемами со здоровьем и даже похожими судьбами.

В 1958 году ученые начали эксперимент по изучению астрологических близнецов, чтобы найти доказательства или опровержения научности астрологии. Эксперимент длится до сих пор, в нем участвует более двух тысяч человек, которые являются астрологическими близнецами. Ученые анализируют характер, здоровье, способности, семейное положение, профессию и еще около сотни параметров жизни этих людей.

Результат исследования, как вы догадались, оказался предсказуемым: никаких значимых совпадений между судьбами астрологических близнецов не обнаружено. Близнецы вырастают людьми с абсолютно разными характерами, интересами и способностями, как если бы, по мнению астрологов, они родились под разными созвездиями.

Интересно, что в постановке эксперимента участвовал настоящий астролог Джеффри Дин, который надеялся доказать, что астрология работает, но в итоге сам разуверился в своей «профессии».

Такая вот «черная магия»…

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