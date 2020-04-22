Депутаты анонсировали закон о введении уголовного наказания за финансирование иноагентов

В эпоху высокого уровня развития информационных технологий атаки западных корпораций на Рунет не становятся редкостью. Начавшие войну в киберпространстве США позволяют себе выбирать, кто может пользоваться их интернет-сервисами, а кто нет. Политическая цензура Запада затрагивает работу различных российских изданий, которые освещают события на иностранных площадках. Однако блокировки аккаунтов, удаления видеороликов с этих площадок без объяснения причин показывает, как самая популярная часть российского Интернета живет по правилам, которые устанавливают другие государства. В связи с этим в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир под названием «Американская цензура в Рунете», где была дана оценка информационным атакам на российские СМИ от известных политиков и политологов. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Жесткий ответ в сторону Google

Модераторы дискуссии генеральный директор ФАН Евгений Зубарев и Артемий Галицын напомнили, что недавно американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. При этом издание не допускало никаких нарушений правил Google, а также международного или российского законодательств. По словам ведущих, встает вопрос, почему государство молчит, когда в атаках на российские СМИ принимают участие государственные структуры.

Первый гость онлайн-эфира — заместитель председателя Госдумы Петр Толстой — поделился своей точкой зрения по эффективности обеспечения информационной безопасности в Интернете.

«Все что связано с информационными технологиями — сложный вопрос. Однозначно ясно, что государство на своей территории должно обеспечивать полный суверенитет. Если какие-то корпорации считают себя выше законодательства и нарушают законы России, то за это должны нести ответственность», — сказал Толстой.

При этом парламентарий сообщил, что корпорация Google ответственно относится к запросам Конгресса США. По мнению Толстого, подобную практику парламентских запросов нужно начать применять российской стороне, в случае спорных ситуаций. Однако Зубарев пояснил, что запросы не работают, и это не первая атака на ФАН. Он рассказал, что редакция судится с Facebook в Калифорнии. Стоит отметить, что ФАН это стоит огромных денег. Как указал гендиректор ФАН, издание рассчитывает на поддержку со стороны государственных структур. Толстой ответил, как Минсвязи может помочь в этой ситуации.

«Есть возможности по тому, чтобы сильно усложнить работы сервисов Facebook и Google. Россия может защищать интересы государства и СМИ, а Госдума имеет возможности вместе с исполнительной властью через Минсвязи подобные меры применять. Но сначала мы обязаны делать запросы, и получить на них аргументированные ответы, а только потом переходить к мерам воздействия», — объяснил депутат.

Вспомнивший о блокировке аккаунта Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова Артемий Галицын назвал подобное действие актом политической цензуры, с чем также согласился Толстой. Парламентарий считает, что в данном случае напрашивается необходимость «жесткого ответа».

«Пока мы будем интеллигентно морщиться, терпеть, говоря какой у нас удобный сервис, работающий по американским законам, все это будет продолжаться, но эту ситуацию нужно менять в корне. Пока мы пользуемся, так как нам это удобно, а потом выясняется, что мы не имеем никаких мер воздействия в рамках законодательства. Не должны госструктуры пользовать Google, у нас есть своя система «Яндекс», — выразил мнение Толстой.

В ходе дискуссии Евгений Зубарев поинтересовался у депутата, почему нельзя оштрафовать американские корпорации Google, Facebook и Instagram на суммы, которые будут равняться денежному обороту в этих компаниях.

«Деньги для них важны, как и российский рекламный рынок. Поэтому я считаю, что должна быть большая дискуссия», — сказал зампред Госдумы.

Google вмешивается в российскую политику

Ведущий дискуссии Артемий Галицын обратил внимание политика, что часто американская корпорация Google продвигает свой контент, влияя на политическую жизнь в стране.

«Создана комиссия под руководством главы комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым, где изучается такое влияние со стороны соцсетей. Как только будет достаточно материалов, мы приступим к законодательным инициативам. Так или иначе если вы в своем доме не хозяин, то кто тогда? Если вы не можете в собственном информационном пространстве регулировать ситуации, при которых идет ложная или противоправная информация, то тогда на что рассчитывать? Эти вещи нуждаются в специальном обсуждении и допускать то, что сложилось сейчас, в том числе, в плане влияния на молодое поколение, неправильно и приведет к печальным последствиям», — выразил мнение Петр Толстой.

Зубарев напомнил, что компания Facebook работает на территории в РФ и делает что хочет. Он подчеркнул, что не раз были зафиксированы случаи, когда на этой площадке проводилась прямая агитация во время различных выборов в России. Генеральный директор ФАН уверен, что соответствующие законы могут решить данную проблему

«Закон нарушается. При этом Facebook, Instagram и Google оплачивают штрафы, но это не 5 тысяч рублей, а речь идет о миллионах рублей. Им такая практика кажется проще и дешевле. Они считают, что все ограничиться штрафами, но это не так», — ответил политик.

Кроме того, Толстой объяснил, что депутат может «писать законы», только если есть общественный консенсус, который сейчас не наблюдается.

Информационная монополия США

Подключившийся к онлайн-беседе политолог и журналист Юрий Светов, оценивая текущую ситуацию с политической цензурой Google против ФАН, заявил, что издание «покушается на информационную монополию США».

«Должна быть единая правильная точка зрения, которую высказывают США и Европа, а вы тут вторгаетесь. Они думали, что вы будете транслировать их позицию, но не свою», — сказал Светов.

Политолог сообщил, что недавно был опубликован доклад Государственного департамента США о влиянии РФ в президентские выборы 2016.

«Если вы такие влиятельные, то на этом фоне американцы голосуют за Дональда Трампа [президент США]», — выразил мнение журналист.

Евгений Зубарев поднял вопрос, о том как решили вопрос с информационной безопасностью в Китае, запретив работу IT-гигантов Google и Facebook на своей территории.

«Это не тот путь, по которому мы должны идти. Необходимо делать то, что делаете сейчас вы, когда продвигаете свою альтернативную точку зрения. Закрывшись от мира, чего мы добьемся?» — задался вопросом Светов.

В любом случае блокировки аккаунтов российских изданий на западных сервисах – это вызовы, говорит политолог. Возможно, утверждает, журналист в России можно будет говорить о создании собственного Youtube.

«У нас много светлых мозгов, которые могут это сделать», — добавил гость мероприятия.

Мы не должны плясать под дудку США

Во время онлайн-эфира был продемонстрирован видеоролик, на котором депутат Госдумы Сергей Вострецов поделился своей точкой зрения касательно блокировки аккаунта ФАН компанией Google.

«Действия, которые со стороны компании Google произошли в отношении Федерального агентства новостей – это уже их не первая выходка. Мы знаем, что было заблокировано выступление президента, когда он выступал по коронавирусу. Не всегда информационная повестка и тот формат российских журналистов устраивает хозяев в Вашингтоне. Мы не должны плясать под дудку США.

По словам парламентария, в России необходимо создавать свои площадки, на которых любой гражданин мог высказать свою позицию.

«Я обратился к председателю правительства, чтобы поддержали идею о создании своего Youtube. Если такие в отношении наших СМИ продолжаться, то нужно добиваться, чтобы в РФ Youtube был запрещен», — добавил Вострецов.

Кто занимается информационными атаками в США

В продолжении темы дискуссии генеральный директор ФАН Евгений Зубарев пояснил, что Россия находится в обстановке информационной войны, которая уже не «холодная о горячая». В рамках этого ведущий рассказал, что об одном из эпизодов в жизни ФАН.

«В США есть киберкомандование – это группа военных, которые занимаются активными атаками на структуру, которые считают враждебными, например ФАН. Издание подвергалось нескольким атакам, которые привязывались к определенным поводам. Например, к выборам в США, во вмешательстве в которые нас успели обвинить. Речь шла об атаке с использованием хакерских методов и наших серверов. Когда в октябре 2018 года такая атака произошла, то во многих американских СМИ появились сообщения, что киберкомандование победило, и ФАН не может выйти в Интернет. Но это абсолютная чушь, потому что физически невозможно отключить нас от Интернета, даже если нас атакуют. Мы поменяем способ выхода в Интернет, которых в РФ много», — заверил Зубарев.

Блокировка ФАН – это вызов

Ведущие также показали видеообращение главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича. Он рассказал о своем отношении к репрессиям Google против ФАН.

«Twitter и Facebook не хотят работать по российским законам, игнорируя нас. Они плюют на штрафы. А Google – это отдельная песня. Я сам писал обращения в их офис в Москве по ряду блокировок российских СМИ, но никаких ответов не получил. Государство должно оказывать максимальную протекционистскую поддержку отечественным компаниям и сервисам», — сказал Малькевич.

Член Общественной палаты подчеркнул, что нынешняя ситуация – «это еще один вызов, с которым нам придется справляться».

Украинцы-модераторы Facebook

Ситуацию с политической цензурой в Youtube оценил известный блогер, писатель и публицист Дмитрий Пучков.

«Если вы продвигаете идеи, вряд ли встретите какое-то противодействие. Это связано с тем, что делаете это на русском языке. Но если это будет происходить английском, то вами займутся сразу же», — заявил Пучков.

При этом странно, что главные площадки для распространения информации в Интернете сосредоточены руках наиболее вероятного противника, говорит писатель.

«Для меня загадка, почему в России не создают аналоги Youtube», — сказал блогер.

Зубарев и Пучков сошлись во мнении, что западные сети проводят политическую цензуру у себя. К примеру, как говорит Пучков, в Facebook модерацией занимаются «украинцы-националисты».

«Пропаганда нацистов — это норма, но если назовешь кого-то хохлом, то забанят», — пояснил блогер.

Поднять штрафы

США показывают политику двойных стандартов, когда призывают к свободе слова, но при этом сами давят на нее и права человека, сказал гость онлайн-беседы депутат Госдумы Евгений Марченко.

«Они делают все в своих политических интересах, действуя нагло, ни на кого не смотря и ничего не стесняясь», — уверен парламентарий.

По словам Марченко нужны ответные меры со стороны России. Он указывает, что необходимо продумать механизм штрафных санкций за притеснение российских СМИ.

«Если говорить о штрафах, то в РФ они занижены. К примеру, в США штрафы могут достигать 100 млн долларов. Мне смешно, когда Роскомнадзор взыскивает 5 тысяч рублей. Нужно поднимать штрафы до рыночных параметров, чтобы компании, имеющие многомиллиардную прибыль платили миллиардные штрафы», — сообщил депутат.

Кроме того, Марченко признался, что в стране очень мягкое и чересчур либеральное законодательство в отношении иностранных агентов.

«Я пытаюсь провести в Думу закон, чтобы ввести уголовную статью за финансирование политической деятельности. Мы должны защищать свой суверенитет и свое медийное пространство», — выразил мнение парламентарий.

Война за видеоконтент проиграна

Депутат Госдумы Василий Власов убежден в необходимости создания новых российских сервисов в интернете по аналогии с Youtube. Существующие отечественные площадки непопулярны, подчеркивает он. Однако россияне преуспели в социальных сетях.

«Многие сети разработаны нашими коллегами», — сказал парламентарий.

В настоящее время многим СМИ приходится пользоваться возможностями Youtube. Ситуация с политической цензурой в отношении ФАН – это «нечестная игра», говорит депутат.

«Если мы не можем сделать свои площадки, то будем плясать под их дудку», — заметил Власов.

Россия, по мнению парламентария, проиграла войну за видеоконтент.

Суверенитет в идеологии

К дискуссии подключился министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров. Он рассказал, почему необходимо сохранить суверенитет в идеологии.

«Если мы его не сохраним, то не сохраним государственный суверенитет. Однако мы уже сами сделали Youtube и Instagram своими площадки. На них мы побеждаем свои противников», — убежден Умаров.

Ранее Google принял решение о блокировке аккаунта НТВ из-за опубликованного видео первого обращения президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом. Не избежал репрессий и телеканал RT, аккаунт которого этой весной также был заблокирован.

Редакция ФАН обратилась к компании Google Incorporated с требованием немедленно разблокировать все аккаунты. ФАН также ждет адекватной реакции государственных органов на фактическое объявление войны российским СМИ со стороны Google.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на случившееся, назвав недопустимыми действия Google. Он выразил надежду, что корпорация пересмотрит решение, и подчеркнул, что «компания должна хранить свое реноме».