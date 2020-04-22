В ДНР сравнили эпидемию коронавируса в ВСУ с Дебальцевским котлом

Ситуация с новым типом коронавируса в рядах Вооруженных сил Украины ухудшается; украинская армия может понести от вируса потери, сравнимые с Иловайским или Дебальцевским котлами. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Рост заболеваемости

Число заразившихся новым типом коронавируса в ВСУ выросло до 43, выздоровели уже четыре человека. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.

Ранее командование медицинских сил сообщало о 39 случаях заражения коронавирусной инфекцией в рядах Вооруженных сил Украины, два человека выздоровели, двое скончались. По последним данным Минздрава, на территории Украины лабораторно подтверждены более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 174 летальных, 424 человека выздоровели.

«На 07.00 (совпадает с мск) 22 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них четыре человека выздоровели и два летальных случая», — говорится в сообщении пресс-центра.

Сообщается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, в данный момент находятся 289 украинских солдат.

Один на один с коронавирусом

Как отметил Александр Матюшин, то, что в рядах военнослужащих ВСУ каждый день растет количество заболевших COVID-19, никого уже не удивляет. Украина, находящаяся на грани финансового дефолта, не может обеспечить своих граждан защитой от пандемии, бушующей сейчас во всем мире.

«Конечно же, если бы правительство Украины приняло адекватные меры по карантину коронавируса еще в самом начале, тогда мы наблюдали бы совсем другую картину. Но сейчас, в условиях отсутствия необходимого оборудования, число заболевших коронавирусом как в стране в общем, так и в армии в частности, будет расти. Все потому, что в украинских войсках нет даже банальных защитных масок. А само правительство в Киеве, декларируя на словах заботу о своем народе и армии, по факту самоизолируется. ВСУ остались один на один с пандемией», — пояснил Александр Матюшин.

Украинская армия может в результате понести от вируса потери, сравнимые с Иловайским или Дебальцевским котлами, уверен Варяг.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.