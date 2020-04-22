Зеленский уверен, что закончит войну в Донбассе до конца своего президентского срока

Киев, 22 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за время своего пребывания на посту главы государства сможет закончить войну в Донбассе, и, таким образом, выполнить свое главное обещание украинцам.

«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику», — подчеркнул он в фильме «Год президента Зеленского».

При этом политик указал на то, что год еще не прошел, но Киев к этому готов.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты так называемые Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Документ был подписан в феврале 2015 года и обязывает Киев и народные республики Донбасса отвести своих военных и вооружение от линии соприкосновения, прекратить огонь. В соглашениях также поднимается вопрос о местных выборах на юго-востоке Украины, а также принятии Радой постановления об особом режиме в этом регионе. Помимо этого, в соглашениях говорится об амнистии, которая должна запретить всякое преследование Киевом лиц в связи с событиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Еще один пункт касается освобождения и обмена всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

Минские соглашения является основным механизмом по деэскалации ситуации на юго-востоке Украины. Приверженность им выразили и лидеры «нормандской четверки» во время своей последней встречи в Париже 9 декабря 2019 года.