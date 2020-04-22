Эдита Пьеха заболела на самоизоляции в загородном доме под Петербургом

Санкт-Петербург, 22 апреля. Советская и российская певица Эдита Пьеха рассказала, что заболела, но заверила, что не коронавирусом. В последнее время артистка находится на постоянной связи с медиками.

«У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет», — рассказала певица.

Ранее 82-летняя эстрадная певица Эдита Пьеха рассказала, что еще в конце марта перебралась в загородный дом, который находится в деревне Северная Самарка под Петербургом. Она добавила, что все необходимое ей привозят помощники, а сама она уже давно не совершала никаких зарубежных поездок. Она также выразила надежду, что опасная коронавирусная инфекция не доберется до места ее обитания, передает «Петербургский дневник».

«Есть помощник, водитель, который с удовольствием по моей просьбе привозит продукты. А я не выхожу», — говорила Пьеха.

Напомним, что Эдиту Пьеху уже в 17-й раз выдвинули на звание Почетного гражданина Северной столицы. В 2019 году певица не была удостоена звания из-за того, что Законодательное собрание города не смогло подтвердить существование Союза концертных деятелей, который и предложил кандидатуру Пьехи.

Эдита Пьеха — российская и советская эстрадная певица, актриса. В 1988 году была удостоена звания Народной артистки СССР. Имеет множество государственных и международных наград. Поклонники считают ее одной из самых элегантных звезд отечественной эстрады, при этом безупречны не только наряды, в которых она выходит на сцену, но и каждое ее выступление.