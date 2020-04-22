Врач Аплетаева заявила, что неправильное промывание носа повышает риск заражения COVID-19

Слишком концентрированный солевой раствор может повредить слизистую носа и дать дополнительную возможность вирусам проникать в организм. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее стало известно, что в апреле спрос на соль в России вырос. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» связывает это с рекомендациями Минздрава РФ об использовании солевого раствора как меры профилактики заражения коронавирусом COVID-19. В начале апреля ведомство сообщило, что промывание носа снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, и эта процедура может быть эффективной в сочетании с другими мерами защиты.

«По словам дистрибьюторов, они наблюдают рост приобретения соли гражданами страны для использования в целях профилактики», — сообщили в «Руспродсоюзе».

Врач Марина Аплетаева предостерегла от чрезмерных промываний носа солевым раствором. Если неправильно приготовить его в домашних условиях, процедура может нанести вред.

«В высокой концентрации солевой раствор может сделать хуже еще. Может произойти ожог слизистой, поскольку она активно реагирует на соли и кислоты. В этом случае слизистую мы просто повредим, а это основная наша защита от вируса. При повреждении она станет «входными воротами» для вирусной инфекции», — сказала Марина Аплетаева в комментарии ФАН.

Иммунолог предупредила, что разводить солевой раствор нужно в соответствии с четкими указаниями специалистов и соблюдать дозировку. Для промывания носа 10 миллилитров воды более чем достаточно, подчеркнула врач.

«Безопасная концентрация: если мы представляем 10-миллилитровый шприц, — это буквально несколько грамм соли. Это не чайная ложка — боже избавь. Максимум — 2–3 грамма, не более, потому что раствор должен быть слабоконцентрированным. Иначе будет ожог слизистой», — объяснила Марина Аплетаева.

Специалист рекомендовала не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобрести в аптеке специально предназначенные для этого фармацевтические препараты.

«В аптеках есть препараты, очень недорогие, где содержится обычный физиологический раствор, в котором тоже присутствуют соли натрия. Их концентрация там совершенно безопасна, поскольку это фармпрепарат. И таким образом мы точно обезопасим себя от того, чтобы сжечь слизистую носа», — сказала врач.

В случае, если человек все же выбрал промывание носа раствором, приготовленным в домашних условиях, важно соблюдать меру. Главное — не «переборщить», как это сделали некоторые россияне с имбирем, подчеркнула Марина Аплетаева.