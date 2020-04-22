Генпрокуратура выявила более 300 фейков за период борьбы с коронавирусом в России

Москва, 22 апреля. Более 300 фейков было выявлено в Интернете с момента начала борьбы с распространением коронавируса в России. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

«Уполномоченными органами, гражданами и организациями выявлено и сообщено в органы прокуратуры о более 300 фактах распространения фейковых сообщений», — сказал он.

По словам Иванова, с февраля текущего года Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 80 обращений с требованием ограничить доступ к ложной информации, создающей угрозу жизни и здоровью людей в период пандемии. В результате информацию удалили (или ограничили доступ к ней) с более чем 260 сетевых ресурсов.

Кроме того, Иванов рассказал, какие фейковые сюжеты распространялись в Интернете чаще всего. Основной популярностью пользовались вбросы о якобы сокрытии властями реальной ситуации с распространением коронавируса и числа жертв, а также о том, что в различные города будто бы перебрасывают военных или сотрудников Росгвардии. Помимо этого, часто распространялись фейки о том, что коронавируса якобы не существует, и о будто бы спланированном заражении населения.

В Генпрокуратуре отметили, что часть фейков распространяли мошенники с целью незаконного обогащения. Примерами таких сообщений являются предложения за деньги оформить пропуск для свободного перемещение по Москве или требования оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, которые рассылали с фейкового сайта ФСИН.