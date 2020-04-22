Трамп приказал уничтожать иранские судна, «создающие опасность для кораблей США»

Вашингтон, 22 апреля. Президент США Дональд Трамп отдал поручение ВМС уничтожать иранские судна, которые создают опасность для американских кораблей в море. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», — написал Трамп.

Напомним, отношения между странами резко обострились в начале нынешнего годе, после того, как американские ВВС по приказу Трампа убили в районе аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по военным объектам США в Ираке, а официальный Багдад потребовал от Вашингтона вывести войска с территории страны.

Все чаще жители Ближнего Востока выходят на улицы с призывами «Янки, гоу хоум!», однако США продолжают игнорировать законные требования государств региона, фактически оккупировав часть их территорий.