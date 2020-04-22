Доктор Мясников объяснил, почему молодые люди чаще заражаются коронавирусом

Москва, 22 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил, почему молодые люди чаще и быстрее заражаются коронавирусом.

«Молодые заражаются коронавирусом быстрее и чаще, чем пожилые. Но молодые люди переносят заболевание легче, а пожилые заражаются реже, но болеют тяжелее», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, организме молодого человека обладает большим количеством ангиотензинпревращающим ферментом, который обеспечивает защиту от цитокинового шторма, вызывающего летальную реакцию.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

В России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения вируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.