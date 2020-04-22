Канделаки прокомментировала возвращение Саакашвили в украинскую политику

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Киев, 22 апреля. Возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в украинскую политику ничего хорошего для страны не предвещает. Такое мнение высказала известная телеведущая Тина Канделаки.

Она указала на то, что Саакашвили, как и президент Украины Владимир Зеленский, по сути является обычным популистом.

«Миша всплыл» (но кое-что, как известно, не тонет). Если Саакашвили действительно войдет в украинское правительство, то два популизма сольются в экстазе», — пишет Канделаки в Telegram.

Она полагает, что с появлением Саакашвили в украинском правительстве стоит ждать новых скандалов и перестрелок стаканами между министрами вместо реальной работы.

«Попомните мое слово: не пройдет и полугода, как полетят в министров стаканы с соком», — добавила телеведущая, напомнив, как министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пылу спора запустил в Саакашвили стакан с водой во время заседания правительства.

Канделаки добавила, что Аваков оказался единственным министром из «старой гвардии», который сохранил свой пост при Зеленском, и предсказала новые стычки с его давним оппонентом.

Напомним, что в годы правления бывшего президента Украины Петра Порошенко Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области. К закату президентского срока между ним и главой государства произошел конфликт, в результате чего Порошенко лишил грузинского политика гражданства и выдворил из страны. Но как только к власти пришел Зеленский, он аннулировал решение своего предшественника и восстановил паспорт экс-губернатора.

В среду Саакашвиши написал в Facebook, что ему предложили место вице-премьера Украины по реформам. Он также напомнил, что поддерживал Зеленского, когда тот избирался в президенты, и в целом считает правильным намеченный им политический курс.