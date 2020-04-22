Политолог предложил вместе с Саакашвили позвать в кабмин Украины Порошенко

Назначение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на крупную должность в украинском правительстве может свидетельствовать о полной некомпетентности как президента Владимира Зеленского, так и нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление Саакашвили о том, что тот получил приглашение от украинского лидера стать вице-премьером по реформам и собирается представить Верховной раде «свою программу изменений».

«Если выяснится, что с ним действительно ведутся такие переговоры, то это будет означать только то, что власть в Киеве окончательно потеряла все связи с реальностью, — уверен политолог. — Похоже, ради того, чтобы получить вожделенные кредиты от Международного валютного фонда и поддержку западного лобби, правящая клика готова на все — без каких-либо тормозов».

Среди лоббистов Саакашвили на новый пост эксперт назвал фонд Джорджа Сороса, который занимается организацией госпереворотов и «оранжевых революций» по всему миру и который, безусловно, обладает большим влиянием на команду Зеленского.

«Но ведь прозападные украинские власти уже наступали на эти грабли, беря сбежавшего из Грузии политика себе на работу, — задумался Корнилов. — Зачем делать это снова? Могли бы спросить у Петра Порошенко — он бы рассказал, какой из Саакашвили «деятель» и как вообще можно ставить на него».

По мнению собеседника ФАН, экс-президента Грузии использовали разные силы на Украине, но исключительно с деструктивными целями — ради того, чтобы кого-нибудь «замочить». В качестве же «созидателя» он оказался совершенно бесполезен, что и доказала его деятельность на посту одесского губернатора.

«Нет, конечно же, если Зеленский хочет развалить свой новый кабинет министров, то можно взять и Саакашвили, — предложил политолог. — Но нужно тогда и Порошенко позвать на должность премьера — вместе они покажут, как правильно воровать, а потом сваливать все на других».

Напомним, резкий взлет политической карьеры Михаила Саакашвили произошел, когда он в 2003 году при активной поддержке США организовал в Грузии «Революцию роз», в ходе которой от власти незаконно был отстранен грузинский президент Эдуард Шеварнадзе. В августе 2008 года Саакашвили развязал войну с Южной Осетией. Аннексия не удалась благодаря российским войскам, которые в ходе операции по принуждению к миру заставили агрессора сложить оружие.

Лишившись в 2013 году президентской должности, политик, опасаясь уголовного преследования, бежал из государства, которым некогда управлял. Он нашел прибежище на Украине, где президент Петр Порошенко в 2015 году назначил его на пост главы Одесской области. Саакашвили прославился на нем коррупционными скандалами, с которыми не стали мириться даже все повидавшие украинские политики. В результате экс-президент стал еще и экс-губернатором и лицом без гражданства — Порошенко лишил его даже этого, не простив критику в свой адрес.

Саакашвили начал планомерную борьбу с украинским лидером и его окружением, пытаясь устроить в стране новую революцию. В конце концов он публично поддержал на президентских выборах в 2019 году Владимира Зеленского — и не прогадал. Возможно, что теперь самый скандальный политик на постсоветском пространстве войдет в новое украинское правительство.