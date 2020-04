Американская журналистка рассказала о незаконном обороте наркотиков в Триполи

Триполи, 22 апреля. Американская журналистка Линдси Снелл заявила о том, что сирийские наемники, сражающиеся в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), занимаются мародерством и незаконным оборотом наркотиков в Триполи. Об этом сообщает арабское издание Jana-ly.

TFSA says the deaths/captures of many Syrians in Libya are happening when TFSA are looting houses near the frontlines and are ambushed, and “several factions, Hamza in particular, are smuggling pills, captagon and tramadol, from Syria to Libya because they aren’t searched.”