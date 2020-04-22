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Американская журналистка рассказала о незаконном обороте наркотиков в Триполи

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Американская журналистка рассказала о незаконном обороте наркотиков в Триполи

Триполи, 22 апреля. Американская журналистка Линдси Снелл заявила о том, что сирийские наемники, сражающиеся в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), занимаются мародерством и незаконным оборотом наркотиков в Триполи. Об этом сообщает арабское издание Jana-ly.

В своем личном аккаунте в Twitter журналистка отметила, что сирийские наемники контрабандой перевозят из Сирии в Ливию такие наркотические препараты, как каптагон и трамадол. За кражу веществ наемников убивают или подвергают тюремному заключению.

Американская журналистка рассказала о незаконном обороте наркотиков в Триполи

Ранее в Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) говорили об увеличении количества погибших среди наемников из Сирии — согласно последним данным, погибло около 200 боевиков из группировок «Аль-Муатасим», «Султан Мурад», «Лива Сукур Аш-Шималь», «Хамза» и «Сулейман Шах». В то же время растет и количество перебрасываемых Турцией боевиков — в настоящее время известно, что порядка 2100 наемников проходят подготовку в специальных турецких лагерях в районе сирийско-турецкой границы.

Доказательства поддержки Турцией так называемого Правительства национального согласия (ПНС) неоднократно публиковались в СМИ. Так, Федеральное агентство новостей (ФАН) представило видеозаписи допроса пленных сирийских боевиков, которые рассказали о своем пути в Ливию через Стамбул и раскрыли обман турецких вербовщиков о размерах обещанного денежного довольствия.   

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