Американская журналистка рассказала о незаконном обороте наркотиков в Триполи

Триполи, 22 апреля. Американская журналистка Линдси Снелл заявила о том, что сирийские наемники, сражающиеся в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), занимаются мародерством и незаконным оборотом наркотиков в Триполи. Об этом сообщает арабское издание Jana-ly.

TFSA says the deaths/captures of many Syrians in Libya are happening when TFSA are looting houses near the frontlines and are ambushed, and “several factions, Hamza in particular, are smuggling pills, captagon and tramadol, from Syria to Libya because they aren’t searched.” — Lindsey Snell (@LindseySnell) April 21, 2020

В своем личном аккаунте в Twitter журналистка отметила, что сирийские наемники контрабандой перевозят из Сирии в Ливию такие наркотические препараты, как каптагон и трамадол. За кражу веществ наемников убивают или подвергают тюремному заключению.

Ранее в Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) говорили об увеличении количества погибших среди наемников из Сирии — согласно последним данным, погибло около 200 боевиков из группировок «Аль-Муатасим», «Султан Мурад», «Лива Сукур Аш-Шималь», «Хамза» и «Сулейман Шах». В то же время растет и количество перебрасываемых Турцией боевиков — в настоящее время известно, что порядка 2100 наемников проходят подготовку в специальных турецких лагерях в районе сирийско-турецкой границы.

Доказательства поддержки Турцией так называемого Правительства национального согласия (ПНС) неоднократно публиковались в СМИ. Так, Федеральное агентство новостей (ФАН) представило видеозаписи допроса пленных сирийских боевиков, которые рассказали о своем пути в Ливию через Стамбул и раскрыли обман турецких вербовщиков о размерах обещанного денежного довольствия.