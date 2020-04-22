Власти Чечни заявляют о победе над западной пропагандой в Instagram и Facebook

Санкт-Петербург, 22 апреля. Власти Чеченской республики успешно побеждают идеологических противников в американских соцсетях Instagram и Facebook. Об этом заявил министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Мы уже сами сделали YouTube своей площадкой, Instagram, Facebook и другие ресурсы – мы и на этих площадках побеждаем своих противников. К великому сожалению, другие регионы не очень преуспели в этом. Но деятельность Рамзана Ахматовича Кадырова как блогера в данном случае облегчает нашу идеологическую задачу», — отметил Умаров.

Говоря о блокировке аккаунта Рамзана Кадырова в Instagram, он отметил, что в соцсети создаются десятки новых учетных записей, в которых власти республики продолжают транслировать свою политику – «за всеми не уследишь, мы ухищряемся».

Министр отметил, что российские власти могут блокировать американские интернет-сервисы и развивать их аналоги, но он пока не видит в этом нужды.

«Можно блокировать, можно создавать новые аналоги в противовес, и так далее. Это вопросы технико-тактические. Я не вижу в этом никакой необходимости пока. Мы будем думать и над этим, но это не первоочередная задача. Главное — сохранить суверенитет в интернете, в нашей идеологии. Если мы не сохраним суверенитет в идеологии, мы не сохраним суверенитет государственный. Если будет создан какой-то наш аналог, мы будем только рады. Но совсем отнекиваться от вражеских ресурсов не нужно», — добавил он.

Участие в онлайн-конференции также принял блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков. Он отметил, что популярные блогеры в Facebook и YouTube вынуждены работать с оглядкой на интересы американских хозяев сервисов под страхом блокировки.