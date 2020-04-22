Шойгу осмотрел строящийся в Подмосковье Главный храм Вооруженных сил России

Москва, 22 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил площадку строящегося в подмосковном парке «Патриот» Главного храма Вооруженных сил России. Храм, а также большой мемориальный комплекс возводят в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 2020 года, в день 75-летия Победы, в Подмосковье должен открыться Главный храм Вооруженных сил РФ, который строится в рекордные по меркам архитектуры сроки — за полтора года. Художники, мастера-мозаичисты, монтажники трудятся в круглосуточном режиме, чтобы успеть все работы до начала мая. В среду министр обороны Сергей Шойгу лично проверил, как достраивают храм, сообщили в пресс-службе МО РФ.

Сейчас специалисты Военно-строительного комплекса завершают работы по внутренней и внешней отделке храма. Уже готов нижний (малый) храм — в отделке использовались украшенная гжельской росписью керамика, а также кусочки стеклянной смальты.

Как уточнили в Минобороны, впервые в истории центральная апсида, посвященная Воскресению Христову, выполнена в виде металлического рельефа. Уникальная отделка храма, икона и иконостас созданы из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах. Своды Храма Победы собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории нашей страны. А образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Кроме храма министр обороны также осмотрел музейный комплекс «Дорога Памяти». В нем разместят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ. Мемориальная галерея «Дорога памяти» растянется на 1418 шагов — именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Здесь же можно будет ознакомиться с уникальной мультимедийной галереей, которая представляет собой единый информационный массив с данными обо всех участниках войны.

На территории Храма Победы также будет работать музей под открытым небом «Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Территория музея разделена на несколько тематических зон: передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения и многое другое.

В Минобороны уточнили, что реконструкция воссоздана по архивным документам и фотографиям того времени. Именно в этой местности были остановлены армии фашистской Германии, и началось победоносное контрнаступление советских войск.

В Алабино находился штаб обороны Москвы, возглавляемый маршалом Жуковым. С этого места начались первые успехи СССР в войне с нацизмом.