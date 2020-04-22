ЛНА опубликовала снимки с террористами ИГИЛ из захваченной боевиками ПНС Сабраты

Бенгази, 22 апреля. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) были замечены на территории Ливии, о чем свидетельствуют фотографии в социальных сетях, сделанные в недавно оккупированной Сабрате. Об этом сообщил официальный аккаунт Ливийской национальной армии (ЛНА) в Twitter.

Неудивительно, что террористы оказались в населенных пунктах, захваченных на минувшей неделе незаконными вооруженными формированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара по-прежнему продолжает осуществлять переброску сотен сирийских наемников из Идлиба на территорию североафриканского государства, многие из них являются членами различных террористических группировок. Прибыв в Ливию для пополнения рядов бандитов, оккупировавших Триполи, они продолжают свои бесчинства, издеваясь над мирными ливийцами, грабя и похищая людей ради выкупа.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о непрекращающейся деятельности турецких властей по переброске джихадистов из Сирии при помощи судов через Средиземное море, а также по воздуху гражданскими и транспортными авиарейсами. По словам официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, число сирийских наемников в стране достигло 9000. Протурецкие боевики и террористы-наемники ПНС атаковали в начале прошлой недели ряд прибрежных городов западнее Триполи, напав на позиции ливийской армии и задействовав ударные и разведывательные БПЛА Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.