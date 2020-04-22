После поставки просроченных аппаратов ИВЛ в больницу Владимира возбудили дело

Владимир, 22 апреля. СК РФ возбудил уголовное дело по факту поставки в ГКБ города Владимира аппаратов искусственной вентиляции легких по признакам преступления, срок годности которых истек еще 15 лет назад.

По результатам анализа имеющихся материалов следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу № 6 были поставлены 50 недоброкачественных аппаратов ИВЛ общей стоимостью 6 миллионов рублей. Аппараты были приобретены в марте этого года владимирской коммерческой организацией у фирмы из Костромы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий».

Напомним, что поставку просроченных аппаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией вскрылась при проверке прокуратуры. Всего на сегодняшний день во Владимирской области зарегистрировано 293 случая заболевания коронавирусом, пять пациентов скончались.