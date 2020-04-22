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СК РФ начал проверку после смерти замглавы департамента культуры Москвы Ошарина

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СК РФ начал проверку после смерти замглавы департамента культуры Москвы Ошарина

Ялта, 22 апреля. Следственный комитет по Республике Крым инициировал проверку по факту смерти заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

По предварительным данным, на теле умершего следов насилия зафиксировано не было. В СК пояснили, что Ошарин прибыл в Ялту на такси из Краснодарского края. Он перестал выходить на связь с родственниками. Тело Ошарина нашли в одной из арендованных квартир в Ялте.

По предварительным данным, живым заместителя главы столичного департамента Ошарина в последний раз видели 30 марта. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже 18 апреля. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

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