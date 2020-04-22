В Госдуме предложили Мишустину создать аналог YouTube из-за американской цензуры

Санкт-Петербург, 22 апреля. Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением создать отечественный аналог видеохостинга YouTube. Об этом он рассказал на онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Я считаю, что мы не должны плясать под дудку Вашингтона. Мы своевременно приняли закон о суверенном Интернете, но думаю, что нужно идти дальше, и нам нужно создавать свою площадку, аналог YouTube. И давать возможность всем гражданам мира, вне зависимости от того, где они проживают, свободно и честно высказывать свою позицию, чтобы она не была искажена в угоду какому бы то ни было политическому режиму», — заявил Вострецов.

Депутат обратился к главе правительства РФ с просьбой поддержать инициативу и уверен, что она получит поддержку.

«Здесь не стоит вопрос шапкозакидательства и громких заявлений. Уверен, что постепенно мы создадим свою площадку, аналог того же YouTube. Если такие шаги (блокировка аккаунта ФАН. — Прим. ред) продолжатся в отношении наших средств массовой информации, я считаю, вообще надо добиваться того, чтобы YouTube в России был запрещен», — добавил Вострецов.

Напомним, 17 апреля официальный YouTube-канал РИА ФАН, а также аккаунт в Google был заблокирован без объяснения причин. Руководитель ФАН Евгений Зубарев обвинил руководство сервиса в политической цензуре.