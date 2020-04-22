Блогер «Гоблин» рассказал об антироссийской цензуре в Facebook и YouTube

Санкт-Петербург, 22 апреля. Популярные блогеры в Facebook и YouTube вынуждены работать с оглядкой на интересы американских хозяев сервисов под страхом блокировки. Об этом рассказал блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков на онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Как только вы регистрируетесь в Facebook, Twitter, YouTube вам тут же предлагают подружиться с людьми, у которых схожие с вами взгляды. Я, например, никаких либеральных ценностей из тех, что пропагандируют они, не разделяю. Но с точки зрения Facebook, Twitter, YouTube, люди, которые наиболее близки мне по взглядам – это Виктор Шендерович, Алексей Навальный, Михаил Прохоров, Альберт Кох и прочие персонажи, с которыми я, извиняюсь, в одном поле не присяду», — отметил Пучков.

Он отметил, что модерация ведется вручную и с особым пристрастием.

«В Facebook, например, вообще модерацией занимаются граждане Украины, то есть откровенные украинские нацисты. Где полный Facebook роликов «москаляку на гиляку» — это нормально абсолютно, а уж если ты боже упаси, назовешь кого-то «хохлом», или кому-то что-то не понравится, забанят на месяц. А потом забанят насовсем, и таким образом выживут оттуда наш народ», — добавил Пучков.

Аналогичным образом действуют модераторы популярного видеохостинга.

«Если вы продвигаете некие идеи, то вряд ли встретите какое-нибудь противодействие, просто потому, что продвигаете их на русском языке, а не на английском. А если вы захотите сопроводить свои мысли роликами с войны в Сирии или еще чем-нибудь – вами займутся сразу», — сказал Пучков.

Блогер удивлен, что в России до сих пор не разработан отечественный аналог YouTube.

«Почему в России не создают аналоги YouTube для меня загадка. Но, конечно, для этого требуются могучие ресурсы, специфические серверы. Нормальный ролик собирает по 100 тысяч просмотров, это 4–5 тысяч просмотров за час. Никакой отечественный сервер даже за деньги такой нагрузки не выдерживает», — посетовал Пучков.

Как сообщалось, 17 апреля официальный YouTube-канал Федерального агентства новостей был удален администрацией видеохостинга без объяснения причин. Руководитель ФАН Евгений Зубарев обвинил руководство сервиса в политической цензуре.