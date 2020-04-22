В Кремле опровергли сообщения о ссоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва, 22 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очередной чушью» сообщения СМИ о разговоре на повышенным тонах между Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Представитель Кремля опроверг данные о ссоре между национальными лидерами перед встречей в формате ОПЕК+.

«Чушь очередная», — заявил Песков.

Ранее британское издание Middle East Eye, ссылаясь на свои источники, сообщило о телефонном разговоре Путина с бен Сальманом на повышенных тонах в начале марта. После контакта сторон, по утверждению журналистов, переговоры ОПЕК+ провалились.

Напомним, в начале марта встреча в рамках ОПЕК+ закончилась безуспешно, стороны не смогли достигнуть соглашения об условиях сокращения нефтедобычи на фоне пандемии коронавируса. После этого, в ночь на 9 марта, цены на черное золото обрушились на фондовых рынках.