Бремя белых: коронавирус обнажил французский расизм

Можно бесконечно спорить о природе COVID-19. Кто-то считает, что вирус создали в Китае, откуда он, пользуясь безалаберностью сотрудников уханьской лаборатории, распространился по миру. Другие уверены, что все это — американо-сионистско-масонский план по уничтожению человечества, и останется в живых только золотой миллиард да кучка прислуги. Верующие люди, разумеется, увидели в этом знак свыше. Мол, Бог решил таким образом наказать нас, грешников.

Однако все сходятся в том, что коронавирус — это тяжелейшее испытание для мира. Причем не только и не столько для человеческого иммунитета, сколько для духа.

В новых условиях способно устоять только то, что было построено основательно, на совесть, с крепким фундаментом. Остальное исчезает, как песочный домик, накрытый морской волной — разводы, банкротства, травля зараженных, самоубийства…

Если у пандемии и есть какие-то плюсы, так это возможность в кои-то веки увидеть людей и события такими, какие они есть. Без масок.

Пока весь мир ищет лекарство от коронавируса, два уважаемых французских врача в прямом эфире решили обсудить, на ком следует это лекарство испытать. Теледискуссия прошла в начале апреля между главой отделения интенсивной терапии в парижской больнице Жан-Полем Мира и ведущим научным сотрудником французского Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) Камилем Лошем.

На что Лош спокойно кивнул головой и ответил:

Так отреагировал на предложение французских врачей в эфире телеканала LCI глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, «Африка никогда не станет испытательным полигоном для какой-либо вакцины».

Далее какими только словами не назвали врачей чернокожие футболисты, активисты и блогеры. По сети прокатилась целая волна антирасистских постов. Доктору Мира даже пришлось извиняться – он признал свои слова «неуклюжими».

Deux scientifiques sur @LCI : “Si je peux être provocateur, ne devrait-on pas faire cette étude en Afrique..."@DrTedros : “Africa CANNOT and WILL NOT be a testing ground for any vaccine... a hangover from the COLONIAL mentality has to stop.”#WHO #OMS #Covid_19 #COVID19france pic.twitter.com/U5jqizhXbo