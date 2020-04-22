Москва, 22 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции может произойти осенью.

«Как правило, всегда бывает вторая вспышка эпидемии. Вирус живет по своим законам, поэтому вторая волна будет, но, по идее, она должна быть меньше», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавируса скончались более 177 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения коронавируса, 513 человек умерли. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.