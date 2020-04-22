Мавзолей превратился из памятника в политическую могилу КПРФ в день рождения Ленина

За последние два месяца сторонники и члены КПРФ показали себя не с самой лучшей стороны. Коммунисты неоднократно подвергались критике за проведение митингов в опасное для страны время, безрассудные инициативы на государственном уровне и прямое нарушение карантинных мер.

На фоне набирающей масштабы пандемии российские коммунисты продолжают демонстрировать свое безразличие к происходящему. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и предпринятые правительством меры, руководство столичного обкома КПРФ не стало отказываться от проведения традиционного мероприятия — возложения цветов к Мавзолею Владимира Ленина на Красной площади, тем самым подвергнув общество высокой опасности.

На этой почве примечателен не только показной нигилизм коммунистов. Дело в том, что член Центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин поручил раздать членам Компартии специальные журналистские пропуска. Таким образом он, очевидно, намеревается защитить своих «соратников» от административной или уголовной ответственности.

Современные проблемы требуют современных решений

Сегодня, 22 апреля, страна могла бы встретить 150-летний юбилей Владимира Ленина. Однако по понятным причинам любые массовые празднования исключены. Люди соблюдают введенный правительством режим самоизоляции и не спешат рисковать жизнью даже ради исторического для страны события.

К слову, из-за угрозы более обширного распространения коронавируса президент России Владимир Путин заявил о переносе всех публичных мероприятий, запланированных на 9 Мая, в том числе парада Победы. Данный праздник имеет для страны не менее колоссальное историческое значение, чем юбилей Владимира Ленина. Тем не менее в Кремле учли сложившуюся обстановку. Уже сейчас прорабатываются альтернативные варианты по чествованию героев. Главным приоритетом было обозначено здоровье россиян.

Почему отдельные представители КПРФ в этой ситуации предпочли пренебрежительное отношение к своим соотечественникам — вопрос открытый. Чтобы поздравить Ленина со 150-летием, коммунисты могли бы подойти к ситуации с другой стороны, не рискуя жизнями своих сторонников. Однако этого не произошло — Компартия предпочла игнорировать здравый смысл и, пойдя наперекор ему, реализовать не столь нужное россиянам мероприятие.

Коммунисты-радикалы

Свою радикальную позицию по поводу карантинных мер коммунисты демонстрировали неоднократно. Несколько депутатов КПРФ открыто заявляли о «незаконности» ограничений, называли их антиконституционными и предлагали вместо этого откровенно безрассудные инициативы вроде закрытия метро или перенимания «западного опыта».



Кроме того, 15 апреля столичный обком КПРФ выпустил заявление под авторством Валерия Рашкина, в котором он назвал действия московской мэрии по предотвращению расширения COVID-19 «неадекватными». Проигнорировав учтенный Кремлем международный опыт и пригрозив массовыми протестами, коммунист потребовал от правительства пересмотреть инструменты по борьбе с инфекцией и ввести то, что предлагает Компартия.

Подобные сообщения выглядят как откровенное безумие. Они вовсе не делают чести ни КПРФ, ни персонально Валерию Рашкину. Удивительно, что глава столичного обкома не изменяет своей политике и сейчас, требуя проведения регулярных акций партийной прессы во время режима самоизоляции, а также проведения собраний и совещаний секретарей.

Как указывалось ранее, Валерий Рашкин ради соответствующих целей раздал активистам и сотрудникам МГК КПРФ пропуска корреспондентов «Правды Москвы». Эти документы позволяют коммунистам, вышедшим на улицы города «почтить Ленина», не быть задержанными полицейскими. Понятно, что тихо и незаметно проводить юбилей сторонники и члены Компартии не намерены. Ради отстаивания своих призрачных идей они хотят «прикинуться» журналистами, чтобы использовать в корыстных интересах положения ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование журналистской деятельности»).

У дани памяти есть своя цена

Идея поздравить Владимира Ленина могла бы носить по-настоящему благой характер, однако отсутствие современного подхода к реализации с учетом имеющейся проблемы делает из лидеров КПРФ бескомпромиссных людей, игнорирующих закон. Тот факт, что Рашкин сумел «раздобыть» для своих соратников журналистские пропуска, говорит о целенаправленном стремлении руководства столичного обкома согнать группу лиц в центр Москвы, к Мавзолею Ленина. Чем может обернуться такой шаг — догадаться не сложно.

Отдельного внимания заслуживает то, как именно коммунисты подходят к поздравлению Ленина. Так, в ходе всесоюзного интернет-собрания, приуроченного к 150-летию революционера, глава КПРФ Геннадий Зюганов поздравил всех участников собрания с этой датой, после чего начался обычный фарс.

В документе, опубликованном на сайте КПРФ, описывается содержание поздравительного заявления Зюганова. Главным образом там описываются достижения коммунистических лидеров, критика «западного капитализма» и восхваление идей Ленина. Для того, чтобы убедиться, что современные коммунисты изменяют своим же идеям, достаточно выделить небольшой фрагмент из обширного сообщения Геннадия Андреевича.

Текст поздравления является рамочным и несодержательным, и действия коммунистов во время пандемии полностью противоречат обозначенной позиции. В первую очередь следует обратить внимание на тезис о том, что КПРФ намерена опираться на знания, «выработанные человечеством», и соотнести его с пандемией, начавшейся в 2019 году.

Дело в том, что за последние два месяца «человечество» (в том числе в лице капиталистического Запада) выработало комплекс мер по борьбе с распространением COVID-19. Речь идет о необходимости самоизоляции и карантине. Впрочем, для КПРФ данный подход к проблеме стал своего рода исключением, а Рашкин, выводящий людей на улицы, — коммунистом с альтернативным восприятием реальности.

Так или иначе, сейчас Мавзолей Ленина имеет все шансы превратиться из исторического памятника в самую настоящую могилу для КПРФ. Последний период деятельности этой политсилы лишил общество всех сомнений по поводу того, что отстаиваемые Зюгановым и его сопартийцами идеалы являются «пылью», бесцеремонно пускаемой в глаза гражданам во время беспрецедентной для страны биологической угрозы.