Новак считает, что снижать цены на бензин в России нельзя

Москва, 22 апреля. Министр энергетики России Александр Новак выступил против снижения цен на бензин в России. Об этом в среду заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов, отвечая на вопросы журналистов.

«Снижения никакого, к сожалению, не будет. Но он прямо сказал: «Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне, то я могу обратиться к президенту с этим вопросом». Но сам он считает, что делать этого нельзя», — отметил политик.

По словам Миронова, в России с прошлого года действует так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цены на бензин для внутреннего рынка. Лидер справедливоросов также добавил, что в настоящий момент рост цен на топливо не наблюдается.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки. Так Эр-Рияд отреагировал на отказ Москвы еще сильнее сокращать производство нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+. Некоторые эксперты назвали действия судитов объявлением ценовой войны.

В апреле состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей. После этого цены на черное золото постепенно начали расти. Несмотря на это, стоимость нефти по-прежнему рекордно низкая. На сегодняшний день июньские фьючерсы на марку Brent стоят 19,80 доллара за баррель.