Володин считает, что электроэнергия должна доходить от Россетей до потребителя напрямую

Москва, 22 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что электроэнергия должна доходить от Россетей до потребителей напрямую, без участия перекупщиков. Об этом он заявил на встрече депутатов палаты с министром энергетики Александром Новаком, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня Россети доходят до региона, а в регионе сидит перепродавец, а иногда их несколько, и дальше, получается, мы с вами сталкиваемся с этой, уже дорогой электроэнергией, на которую накручивает каждый свои 5%. Если только в этой цепочке будет меньше перепродавцов, совершенно очевидно, электроэнергия будет дешевле», — отметил Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба.

В ходе встречи спикер предложил поддержать компанию «Россети» и пересмотреть программу ее развития. По его мнению, такое решение позволит убрать из цепочки поставок «компания — потребитель» дополнительных лиц и снизить тарифы на энергоресурс.

«Меры поддержки развития компании «Россети» необходимо выработать в приложении к каждому региону. Потому что эта компания должна обеспечить подачу электроэнергии конкретно каждому потребителю, будь это завод или гражданин, без посредников», — сказал Володин.

Он предложил дать поручение профильному комитету Госдумы, чтобы посмотреть на проблемы, которые были озвучены, с позиции их решения.

«Там, где можно снизить тарифы, уменьшив количество перекупщиков, там, где мы можем создать более эффективную инфраструктуру, решив вопросы как в отрасли, так и во взаимодействии с регионами, принять такие решения и идти этим путем. Это будет конкретный результат от того, что мы обсуждаем этот вопрос», — заявил спикер.

В ходе встречи также поднимались вопросы тарифообразования для граждан и предприятий, а также работа энергетического комплекса в период распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в мероприятии принимали участие руководство Госдумы, главы парламентских фракций, профильных комитетов ГД, а также руководство Минэнерго, Россетей и Минфина.