Москва, 22 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал срок выхода Москвы на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«В Москве уже наметился переход на плато, но в столице раньше началась эпидемия коронавируса. На сегодняшний день мы видим, что в Москве к 3–5 мая будет наблюдаться спад», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавируса погибло более 177 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.