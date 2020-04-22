На Ставрополье 28 детей заразились коронавирусом из-за несоблюдения взрослыми гигиены

Ставрополь, 22 апреля. 28 детей заразились опасной коронавирусной инфекцией из-за пренебрежения взрослых правилами гигиены в Ставропольском крае. Об этом заявили в региональном Минздраве РФ.

В сообщении отмечается, что за сутки на территории региона обнаружили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще один пациент успешно поборол заболевание и был выписан из медицинского учреждения.

«Таким образом, за период пандемии на Ставрополье 277 лабораторно подтвержденных случаев заражения, 38 выздоровлений, 4 летальных исхода», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в крае у 28 детей подтвердился коронавирус, которым они заразились во время контакта с родителями. По мнению врачей, подобные случаи происходят из-за того, что взрослые пренебрегают санитарно-гигиеническими требованиями и не изолируют себя от остальных членов семьи. Зараженные используют общие со всеми предметы быта и не соблюдают правил по дезинфекции помещений.

В данный момент под наблюдением врачей в регионе находятся более 2 тысяч человек, из них 203 — на карантине в медцентрах. Врачи провели более 24 тысяч исследований по выявлению опасной инфекции.