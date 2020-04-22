На теле пропавшего в Крыму московского чиновника не нашли признаков насильственной смерти

Ялта, 22 апреля. Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, ранее пропавший в Крыму, был найден мертвым в съемной квартире в Ялте. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Дверь квартиры, в которой обнаружили тело Ошарина, была заперта изнутри, труп находился в ванной комнате. Внешних признаков насильственной смерти эксперты при первом осмотре тела не обнаружили. Причина смерти московского чиновника будет установлена после соответствующей экспертизы.

Ранее сообщалось, что 47-летний Ошарин прибыл в Ялту из Краснодарского края в конце марта на такси. По предварительным данным, живым замглавы столичного департамента в последний раз видели 30 марта. Как пишет РИАМО, с заявлением о пропаже родственники Ошарина обратились в полицию 18 апреля. Поиски велись как в Москве, так и в Крыму.