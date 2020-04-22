Располневшая Слава ужаснула подписчиков танцами в трусах

Москва, 22 апреля. Находящаяся в самоизоляции российская певица Слава в нижнем белье ужаснула подписчиков похабными извиваниями у кровати. Новое видео исполнительница разместила в своем профиле в Instagram.

Не отличающаяся скромностью 40-летняя певица решила «порадовать» фолловеров откровенными танцами.

«Я еще так вполне ничего мамуля! Плюс 5 кг, но мне кажется, мне даже идет! Всем классного настроения», — написала Слава.

Фанаты исполнительницы разделились на два лагеря. Одни восхитились смелостью и энергичностью певицы, указав на хорошо сохранившуюся для 40 лет фигуру, а другие, наоборот, не оценили выходку взрослой женщины.

«Вау, какая фигура, огонь девочка», — написала 88demon77. «Как сохранить такую фигуру? Настя, дай совет! Красотка», — поинтересовалась larisa_risa1. «Славка, молодец! Я тоже люблю танцульки», — отметила aleksandrovn_oksana. «Ну, хотя бы а шортиках, перед всем-то миром», — устыдила davydcikovalarisa. «Что-то покурила что ли... Как можно… Взрослая женщина — муж, дети», — заметил mmmm.6331.

Слава ранее поделилась видео с супругом Анатолием Данилицким. На опубликованных кадрах семья играет в традиционную пасхальную игру — битки. Певица с мужем и двумя дочерьми разбивает крашенные яйца.