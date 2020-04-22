Турция пытается воссоздать подобие Османской империи силами боевиков и ЧВК SADAT

Турецкая ЧВК SADAT выступают на стороне боевиков в Сирии, чтобы те реализовали желания Анкары о воссоздании Османской империи. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил российский политолог, общественный деятель Иван Аркатов.

Напоминаем, что ФАН в рамках проекта «Антитеррор» опубликовал колонку автора Telegram-канала «Стамбульский волк» о деятельности турецкой частной военной компании SADAT. Турецкие аналитики полагают, что ЧВК SADAT занимается вербовкой наиболее радикальных суннитских исламистских группировок в Чечне, Таджикистане, Казахстане и Сирии, а также переброской боевиков через Турцию в Ливию.

Аднан Танрыверди, создатель первой турецкой ЧВК SADAT International Defense Consultancy A.S., поставил своей целью работу в странах с преимущественно мусульманским населением. После начала сирийского кризиса в 2011 году, ЧВК SADAT регулярно обвинялась турецкой оппозицией в подготовке боевиков из числа сирийских беженцев, которые находились на территории Турции.

Ранее писали о том, что есть внутренние данные, подтверждающие то, что SADAT была создана Аднаном Танрыверди по личному распоряжению президента Эрдогана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто говорит о российском вмешательстве российской ЧВК «Вагнер» в Ливию, но почему, то постоянно забывает упомянуть о ЧВК SADAT, которые находятся на территории Ливии. Обязательным условием было для сотрудников этой частной военной компании — разделять и соблюдать религиозные и программные принципы ПСР (Партии справедливости и развития). По неофициальным данным, компания активно взаимодействует с турецкой разведкой MIT в разных вопросах, например, в подготовке боевиков и их снабжении на территории Сирии и Ливии.

На странице веб-сайта SADAT Inc. говорится, что «SADAT находился в Ливии для определения потребностей новых ливийских вооруженных сил и поиска возможностей для оказания услуг по консультированию, обучению и поставкам боеприпасов для Ливии». Но при этом ранее была опубликована фотография рукопожатия Аднана Танрыверди с ливийским офицером. Вместе они держат табличку с османским гербом.

«Турция пытается воссоздать подобие на Османскую империю, и старается играть активную роль в своём регионе, постоянно меняя союзников. Занимаются только своими специфическими интересами, при этом нарушая все договоренности, и действуют незаконными методами. По факту, ЧВК SADAT выступает на стороне боевиков в Сирии, чтобы те реализовали желания Турции, в частности это происходит в Идлибе. Они занимаются незаконным введением войск на территорию Сирии. Желание как то проявить себя в САР не приведет к успеху, так как они постоянно забывают о своих договоренностях», — заявил Аркатов.

По мнению российского политолога, если брать историю с Ливией, то можно проследить, что Турция там тоже старается поддерживать террористические группировки, чтобы решать региональные и географические вопросы в своих интересах, в первую очередь их интересует ливийская нефть, и пока ситуация в Ливии очень разрознена, турки планируют «незаметно» забрать часть Ливии.

«Несмотря на буйство и напыщенность Эрдогана, Турция слаба. Эрдоган рискует возглавить не великое Османское Возрождение, а скорее развал Турции», — заключил Иван Аркатов.

Напомним, Турция продолжает поставки на сторону нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии боевиков и вооружения, несмотря на все достигнутые международные договоренности в Москве и Берлине, а также игнорируя оружейное эмбарго ООН. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), сейчас на территории Ливии находится свыше 5300 сирийцев, еще порядка 2100 наемников готовятся к переброске в Триполи и Мисурату в турецких военных лагерях, среди них — выходцы из террористических группировок «Исламское государство»1 и «Аль-Каиды»1 (обе запрещены в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.