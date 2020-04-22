Коротков «разболтал» о подготовке вброса про ЧВК «Вагнера» за несколько недель до публикации статьи

Источник Федерального агентства новостей из окружения Дениса Короткова рассказал о том, как журналист хвастался подготовкой «неотличимого от правды» фейка для публикации на сайте «Новой газеты». Подробнее — в материале ФАН.

Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков 21 апреля опубликовал на сайте «Новой газеты» статью под названием «Головорезы 2.0». Материал вызвал широкий резонанс в прессе, однако некоторые СМИ выразили сомнение в достоверности фото- и видеоматериалов, на которые ссылался Коротков в своем материале, указав на ряд нестыковок.

Недостоверность статьи подтвердил ФАН и источник из окружения Дениса Короткова, давно сотрудничающий с нашим изданием и предоставляющий информацию о деятельности «Новой газеты». Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Коротков еще несколько недель назад хвастался, какой «правдоподобный фейк» о ЧВК «Вагнера» ему удалось сделать.

«Дело в том, что недели три назад мы с ним пересекались, выпили по рюмочке, и он упомянул, что снимает со своей командой видео, после которого ЧВК «Вагнера» придет ***** (конец. — Прим. ФАН). Это его слова», — объяснил наш источник.

Собеседник ФАН уточнил, что он сначала не представлял, о каком «проекте» идет речь. Только после публикации материала он вспомнил слова Дениса Короткова.

«Дело в том, как он сказал: это будет бомба, в подлинность которой будет невозможно не поверить. Я сам, когда увидел, вначале поверил, только потом до меня дошло, что как раз об этом проекте он и говорил три недели назад», — раскрыл подробности наш источник.

Человек из окружения Короткова также рассказал, что его не сильно удивило то, что журналист «Новой газеты» делится такими подробностями. По его словам, корреспондент либерального издания любит хвастаться тем, чем он занимается.

«Денис такой человек… он любит прихвастнуть, любит внимание к своей персоне, и, если он чем-то серьезно занят, почему бы об этом не сказать. Дело в том, что сейчас такое время, что вброс такого рода информации может отразиться на нас с вами, на всех гражданах России… Введут дополнительные санкции или что-нибудь в этом духе. И почему из-за какого-то самовлюбленного п****** (человека нетрадиционной сексуальной ориентации. — Прим. ФАН) мы должны страдать», — уточнил информатор ФАН.

Напомним, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков поддерживал контакты с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Об этом рассказал в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) бывший член группировки Шерзод Хасанов. По его сведениям, Коротков обменивался информацией о деятельности русских в Сирии с представителями ИГИЛ1.

Кроме того, были обнаружены факты из личной жизни журналиста во время его службы в милиции Санкт-Петербурга.

ФАН удалось выяснить, что старший сержант Коротков брал взятки от преступников и угрожал своим сослуживцам, а также причастен к убийству милиционера Владимира Яременко и жестокой расправе над подозреваемым, 33-летним членом ОПГ Иваном Ковбаном. Тогда Короткову удалось избежать наказания за самосуд — за взятку в четыре тысячи долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.