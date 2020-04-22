Изменившаяся до неузнаваемости Волочкова показала фото в купальнике в молодости

Москва, 22 апреля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram архивный снимок в купальнике. На фото изменившаяся до неузнаваемости балерина запечатлена в молодости.

На черно-белом снимке едва ли можно узнать скандальную танцовщицу. В кадре запечатлена хрупкая высокая девушка с темными волосами. Волочкова уже давно сменила цвет волос. Известная блондинка, кажется, не собирается возвращаться к старому образу.

Несмотря на возраст, танцовщица держит себя в форме. Волочкова поделилась с поклонниками секретом, как ей удается поддерживать форму даже в период самоизоляции. По словам балерины, за дни, проведенные дома, она не прибавила в весе «ни грамма».

Секрет стройной фигуры балерины заключается в ежедневных занятиях и репетициях, а также в посещении бани. Кроме того, Волочкова старается не наедаться: ее рацион включает овощной суп, вареные яйца и салат.

Ранее Волочкова похвасталась подарком от давнего друга. Артистка рассказала, что давно мечтала о домашнем театре, и поведала о ней одному из ухажеров. По ее словам, мужчина решил исполнить мечту 44-летней звезды.

Бывшая балерина не скрывает, что мужчины задаривают ее подарками. Артистка регулярно публикует в своих социальных сетях фотографии с пышными букетами и подарками от поклонников.