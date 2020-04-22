Боевики из «Батальона революционеров Триполи» восстали против руководства ПНС Ливии

Террористические группировки в Триполи подняли восстание против так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии после ареста двух полевых командиров. Об этом сообщает арабское издание Еrem news.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что министр внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага отдал приказ на арест двух полевых командиров группировки «Батальон революционеров Триполи», пользующихся авторитетом среди боевиков, Адхама Насуфы и Хани Мисбаха. Причиной ареста послужила публикация задержанными в социальных сетях, в которой авторы нелестно отзывались о Башаге. Как сообщает источник в силовых структурах ПНС, арест лично возглавил руководитель террористической группировки RADA Абд аль-Рауф Карра.

Сотрудник службы безопасности Триполи, майор Сами аль-Балази утверждает, что арест полевых командиров спровоцировал рост напряженности среди боевиков. «Батальон революционеров Триполи» поставил ультиматум функционерам группировки RADA, дав час на освобождение Насуфы и Мисбаха.

Кроме того, в социальных сетях появляются сообщения об обстрелах здания министерства внутренних дел ПНС, расположенного в районе Тарик аль-Матар.

Напомним, Фатхи Башага сейчас находится в шатком положении в Триполи — амбиции по захвату власти и стремление потеснить Файеза Сарраджа заставляют его действовать жесткими методами, вступая в конфликты с лидерами местных группировок. Так, представители «Сил защиты Триполи» в марте опубликовали масштабное видеорасследование о преступлениях Башаги.

После новой фазы контртеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА) «Аль-Карама» в начале апреля министр внутренних дел ПНС попытался изменить законодательство в своих интересах, что позволило ему заключить ряд выгодных сделок с различными компаниями, преследуя свои личные цели.