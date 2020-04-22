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«Альянс врачей» продолжает вводить в заблуждение общественность недостоверными отчетами

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«Альянс врачей» продолжает вводить в заблуждение общественность недостоверными отчетами

Москва, 22 апреля. «Промежуточный анализ» так называемого «Альянса врачей» об обеспеченности российских медучреждений средствами защиты не содержит точных данных. Отчет опубликован на сайте «оппозиционного» профсоюза.

«Анализ» практически целиком состоит из цветных графиков, таблиц и диаграмм, достоверность сведений которых вызывает большие вопросы. При этом вводной информации от медиков, которую обещал «Альянс», не представлено, передает Nation News.

Помимо этого, организация не приводит точное число медиков, которые участвовали в исследовании, не ссылается на конкретные обращения врачей. Также неизвестно, о каких медучреждениях идет речь в отчете.

Таким образом, «Альянс врачей» в очередной раз пытается заморочить голову общественности, а, в особенности, своим жертвователям. За яркой картинкой презентации профсоюза скрываются надуманные сведения и взятые с потолка цифры.

Ранее организация аналогичным способом отчитывалась о закупке для больниц средств индивидуальной защиты, которые были якобы приобретены на деньги жертвователей. Вместо чеков, платежек и договоров поставки «Альянс» показал пользователям Сети красивую инфографику, не подкрепленную какими-либо документами.

Напомним, что «Альянс врачей» плотно связан с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», который признан в РФ иностранным агентом и в отношении которого было возбуждено уголовное дело об отмывании 75,5 млн рублей.

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Источник: Nation News
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