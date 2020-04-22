Прилучный показал, кто ему теперь делает массаж вместо Муцениеце

Москва, 22 апреля. Российский актер Павел Прилучный, который недавно разорвал отношения со своей женой Агатой Муцениеце, выложил в сторис Instagram видео, на котором собака вылизывает ему живот.

Артист пошутил, что это специальный собачий массаж. Он посоветовал подписчикам записаться на аналогичные услуги.

«Собачий массаж. Дорого. Записывайтесь, люди», — пошутил Прилучный.

Отметим, что, несмотря на развод с Муцениеце, у актера прекрасные отношения со своими детьми, а в доме царят гармония и веселье. В своей последней записи Прилучный выложил видео, где он играет с сыном в домашний пейнтбол, стреляя из игрушечных пистолетов. Судя по всему, они часто развлекаются подобным образом.

Напомним, что 24 февраля Павел и Агата объявили о разводе. Муцениеце объяснила крах семьи тем, что они с мужем перестали понимать друг друга. Тем не менее они смогли сохранить хорошие отношения, поскольку не ругаются. Актриса также осудила всех людей, которые утверждают, что развод с Прилучным — это всего лишь самопиар. Она подчеркнула, что считает брак священным, поэтому никогда не шутит с такими вещами.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская в свою очередь раскритиковала всех «звездных баб», которые выносят свои отношения на обсуждения и пытаются «закапывать» бывших в соцсетях. По ее словам, многие из них действительно используют проблемы в семейной жизни для пиара, разводя драму на пустом месте. Некоторые интернет-пользователи усмотрели в словах Самбурской намек на Муцениеце, которая ранее жаловалась на Прилучного. Она писала в соцсетях, что супруг избивает ее и выгоняет из дома.