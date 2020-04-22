Москва, 22 апреля. Российские специалисты разработали технологию по отбору доноров плазмы, которая будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, не каждый человек, переболевший коронавирусом, может стать донором плазмы. Однако российские специалисты разработали технологию, которая позволяет отбирать доноров.

«Мы ее ставим на промышленный поток. Надеюсь, что в ближайшую неделю мы завершим подготовку уже технического файла и завершим разработку тест-системы, которая позволит в каждой станции переливания крови за очень короткий промежуток времени оттестировать плазму донора», — пояснил Мурашко.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей инфекции во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.