Вице-спикер Госдумы Толстой предложил жестко ответить на интернет-цензуру США

Санкт-Петербург, 22 апреля. Россия должна жестко ответить на акты политической цензуры со стороны американских интернет-корпораций, убежден заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».
«Это в чистом виде политическая цензура, и нам нужно донести до общества и исполнительной власти необходимость жесткого ответа на подобные выходки. Пока мы будем интеллигентно морщиться, ориентировать на сервисы Google наши образовательные программы, через которые, кстати, можно собирать данные о наших детях, пока мы будем называть эти сервисы очень удобными, ситуация не изменится», — подчеркнул Толстой.
По его словам, российские власти могут ограничить скорость подключения к американским сервисам, а также запретить им зарабатывать на рекламе внутри страны.
«Что касается замедления скорости и лишения возможности получения рекламы на территории Российской Федерации, такой путь представляется мне более действенным, в том числе и с точки зрения доходов корпораций, на которые они рассчитывают. Российский рынок для них важен», — сказал Толстой.
Депутат также указал на необходимость поддержки отечественных IT-компаний.
По его словам, пока российскому обществу и власти не хватает воли для того, чтобы жестко ограничить работу иностранных интернет-компаний.
«Эту ситуацию надо менять в корне, и изменение ситуации связано даже не с юридическими демаршами, а с идеологическим подходом. Очевидно, что государство должно обеспечивать полный суверенитет на своей территории во всех сферах. Если какие-то корпорации считают себя выше закона РФ, они должны нести за это ответственность. Надо набраться смелости. Пока у нас готовности к подобным действиям не наблюдается. Я бы назвал это интеллигентской трусостью — люди продолжают хвалить эти сервисы, считают их удобными. Это не политика, а набор каких-то отговорок. Надо действовать всем вместе», — отметил Толстой.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что бездействие в этом вопросе неправильно и приведет к необратимым последствиям, в том числе политическим.
Как сообщалось, 17 апреля официальный YouTube-канал Федерального агентства новостей был удален администрацией видеохостинга без объяснения причин. Руководитель ФАН Евгений Зубарев обвинил руководство сервиса в политической цензуре.
«В Рунете на крупных площадках американские компании занимаются цензурой. Для нас это неприемлемо. Идет пятый день блокировки, Google удалил десятки тысяч видеороликов, которые делали корреспонденты РИА ФАН. Это новости, репортажи, даже концерты джазовые — все это было не просто заблокировано, а уничтожено», — отметил Зубарев.