Вице-спикер Госдумы Толстой предложил жестко ответить на интернет-цензуру США

Санкт-Петербург, 22 апреля. Россия должна жестко ответить на акты политической цензуры со стороны американских интернет-корпораций, убежден заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Это в чистом виде политическая цензура, и нам нужно донести до общества и исполнительной власти необходимость жесткого ответа на подобные выходки. Пока мы будем интеллигентно морщиться, ориентировать на сервисы Google наши образовательные программы, через которые, кстати, можно собирать данные о наших детях, пока мы будем называть эти сервисы очень удобными, ситуация не изменится», — подчеркнул Толстой.

По его словам, российские власти могут ограничить скорость подключения к американским сервисам, а также запретить им зарабатывать на рекламе внутри страны.

«Что касается замедления скорости и лишения возможности получения рекламы на территории Российской Федерации, такой путь представляется мне более действенным, в том числе и с точки зрения доходов корпораций, на которые они рассчитывают. Российский рынок для них важен», — сказал Толстой.

Депутат также указал на необходимость поддержки отечественных IT-компаний.

По его словам, пока российскому обществу и власти не хватает воли для того, чтобы жестко ограничить работу иностранных интернет-компаний.

«Эту ситуацию надо менять в корне, и изменение ситуации связано даже не с юридическими демаршами, а с идеологическим подходом. Очевидно, что государство должно обеспечивать полный суверенитет на своей территории во всех сферах. Если какие-то корпорации считают себя выше закона РФ, они должны нести за это ответственность. Надо набраться смелости. Пока у нас готовности к подобным действиям не наблюдается. Я бы назвал это интеллигентской трусостью — люди продолжают хвалить эти сервисы, считают их удобными. Это не политика, а набор каких-то отговорок. Надо действовать всем вместе», — отметил Толстой.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что бездействие в этом вопросе неправильно и приведет к необратимым последствиям, в том числе политическим.

Как сообщалось, 17 апреля официальный YouTube-канал Федерального агентства новостей был удален администрацией видеохостинга без объяснения причин. Руководитель ФАН Евгений Зубарев обвинил руководство сервиса в политической цензуре.