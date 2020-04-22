Плехановский университет вошел в тройку мировых вузов по качеству образования

Москва, 22 апреля. Британское издание Times Higher Education (THE) включило российский университет им. Г.В. Плеханова в топ-100 вузов по соответствию целям ООН в области устойчивого развития. Российский ВУЗ впервые оказался в этом рейтинге и сразу на третьем месте в мире по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

THE Impact Rankings 2020 оценивает влияние университетов мира на общество в соответствии с целями устойчивого развития, принятыми ООН в 2015 году. Среди этих целей есть ликвидация нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство.

Плехановский университет получил третье место из 676 и первое среди российских вузов в цели «Качественное образование»: здесь оценивались возможности учебного заведения обеспечивать всеохватное и справедливое качественное образование, а также возможность обучаться с его участием на протяжении всей жизни.

Также РЭУ им. Г.В. Плеханова вошел в топ-20 вузов мира по цели «Мир, правосудие и эффективные институты». Эта цель из списка ООН предполагает «содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях».

В вузе уточнили, что большая часть работ университетских ученых посвящена как раз решению этих задач: исследования выполняются в интересах органов всех ветвей власти, включая работы по экономической безопасности, построению гражданского общества, эффективности различных общественных институтов.

Университет также вошел в рейтинг по позициям «Достойная работа и экономический рост» благодаря исследованиям своих ученых в области занятости населения, производительности труда, драйверов роста экономики, финансовых рынков, предпринимательства и усилиям по организации достойных условий труда для сотрудников и трудоустройству выпускников.

В общем рейтинге Times Higher Education Плехановка вошла в топ-100 и заняла 91-е место в мире и 2-е место в России по влиянию на достижение целей ООН в области устойчивого развития. Всего в рейтинг вошло 806 вузов мира из 89 стран.

Добавим, что рейтинг Times Higher Education по оценке влияния университетов считается единственным глобальным рейтингом, в котором университеты оцениваются в соответствии с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Для сравнения используются показатели исследований, информационно-просветительской деятельности и управления.