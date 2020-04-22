ПНС Ливии ведет обстрел мирных кварталов и параллельно арестовывает неугодных командиров

Триполи, 22 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) продолжают обстреливать мирное население Ливии из тяжелого вооружения, параллельно воюя друг с другом. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

СМИ неоднократно сообщали о расколе среди боевиков ПНС — порой противоречия среди членов триполитанских бандформирований доходят до перестрелок между ними. Кроме того, растут недовольства и в рядах сирийских наемников, осознавших, что турецкие вербовщики обманули их, пообещав ежемесячное денежное довольствие в размере нескольких тысяч долларов США и гражданство Турции.

О новом этапе раскола в ПНС Ливии сообщает арабский телеканал 218 — по приказу министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги были арестованы два авторитетных полевых командира из группировки «Батальон революционеров Триполи» Адхам Насуф и Хани Мисбах.

Отметим, сейчас у Фатхи Башаги довольно шаткое положение в Триполи — он замешан во множестве преступлений, и некоторые подразделения боевиков открыто выражают несогласие с его политикой. Так представители «Сил защиты Триполи» опубликовали видеорасследование, посвященное разоблачению главы правоохранительного ведомства.

Несмотря на внутренние проблемы, тем не менее бандформирования из столицы продолжают обстреливать мирное население Ливии — пользователи социальных сетей сообщают об обстрелах турецкими артиллеристами жилых кварталов в районе Айн Зара у мечети Аль-Каркани и Абу Салим. В Тарик аль-Матар ведутся ожесточенные боестолкновения наемников ПНС Ливии с военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА). По сообщениям арабских изданий Libya 24 и Libyahadath TV, силовики ПНС открыли огонь по району Ас-Сабиа на востоке Триполи и Каср бен Гаширу. Обстрелы ведутся с территории авиабазы «Митига» и парка Ан-Наср, расположенного в черте города, где боевики прикрываются спинами мирных жителей.

Напомним, неподалеку от авиабазы «Митига» расположена одноименная неофициальная ливийская тюрьма, где боевики группировки RADA, подконтрольные главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу, незаконно удерживают мигрантов, а также двух россиян. Социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в мае 2019 года, после чего их без предъявления обвинений поместили в «Митигу», печально известную пытками заключенных и бесчеловечными условиями содержания. До сих пор представители так называемого Правительства национального согласия так и не ответили российской стороне ни на один из запросов, касающихся судьбы россиян.

Боевики ПНС предпринимают попытки атаковать позиции ЛНА с воздуха, которые военнослужащие армии Халифы Хафтара продолжают методично сбивать. Так, один из пользователей Twitter опубликовал фото сбитого турецкого БПЛА в Бани Валиде — сообщается, что летательный аппарат почти атаковал грузовики с топливом и снабжением ЛНА. Еще один беспилотник ПВО ЛНА «посадили» районе Халлят аль-Фурджан.

صورة اسقاط الطائرة المسيرة التي حاولت قصف شاحنات التموين والوقود في بني وليد pic.twitter.com/n6hSFOoDPK — نوح الحبوني (@nwh_alhbony) April 21, 2020

Источники в социальных сетях также сообщают об уничтожении склада боеприпасов группировок ПНС рядом с электротехническим колледжем в районе Аль-Каримия — пользователь Twitter пишет о том, что звуки взрывов все еще слышны в этом районе.

إستهداف مخزن دخيرة للمليشيات بالقرب من معهد الكهرباء في منطقة الكريمية ولازالت أصوات الانفجارات تسمع فالمنطقة . — اللواءعبدالفتاح يونس (@ahmida_labidi) April 21, 2020

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии продолжает сотрудничество с Анкарой, которая поставляет в Триполи боевиков из сирийского Идлиба и вооружение в обход эмбарго ООН и договоренностей, заключенных между лидерами разных стран в Москве и Берлине при участии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом он пытается оправдать свои действия, ссылаясь на меморандум о сотрудничестве и демаркации морских границ, подписанный с главой ПНС Файезом Сарраджем. Международное сообщество отреагировало на это крайне негативно и не признало документ.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Турция потребовала у простых ливийцев деньги за свои «услуги» — в Центробанк Ливии пришло уведомление от ЦБ Турции о невозможности использовать ливийские средства, находящиеся в турецких банках, «до погашения ливийского долга перед Турцией, включая расходы на покупку оружия, лечение раненых и транспортировку солдат».