Вмешательство Турции в Ливию и Сирию отразилось на рейтинге свободы прессы RSF

Анкара, 22 апреля. Турция оказалась на 154-м месте из 180 в рейтинге свободы прессы, предоставляемом ежегодно неправительственной организацией «Репортеры без границ» (RSF), в связи с ужесточившейся цензурой со стороны турецких властей в социальных сетях и в интернет-пространстве. Эксперты RSF отмечают также постепенное усиление контроля Анкары над деятельностью онлайн-видеосервисов. Об этом сообщило местное издание Bianet.

Кроме того, составители данного рейтинга подчеркнули, что индекс свободы прессы в Турции является таким низким, поскольку власти страны вмешиваются во внутренние дела Сирийской Арабской Республики и Ливии, что в значительной степени усилило цензуру по ряду вопросов, в том числе и касательно проблемы мигрантов. Еще одним важным негативным фактором стало использование Анкарой судебной системы в целях оказания политического давления.

Стоит отметить, что рост рейтинга свободы прессы в Турции на три позиции вверх по сравнению с прошлым годом является результатом ухудшения ситуации с цензурой в ряде других государств, но никак не с улучшением ситуации в этой стране. Наглядным примером жесткого контроля СМИ турецкими властями является недавнее обвинение в адрес сотрудников телеканала Oda TV, рассказавших правду о реальных потерях Турции на ливийской территории. Журналистов, осветивших результаты военной помощи Анкары так называемому Правительству национального согласия (ПНС), обвиняют в «преступлениях, совершенных против MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Национальной разведывательной организации и безопасности государства».

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как турецкие власти пошли на изменение законодательства ради оправдания осуждения неугодных Анкаре журналистов. Парламент страны одобрил закон об амнистии, в соответствии с которым освобождение обвиненных сотрудников Oda TV стало невозможным. На фоне этих событий 154-е место Турции в рейтинге RSF выглядит даже изрядно высоким.

Напомним, на минувшей неделе турецкий журналист Юсуф Карташ в статье для издания Evrensel предупредил Анкару, что продолжающаяся переброска сирийских террористов-наемников в Ливию для пополнения рядов бандформирований ПНС и агрессия в североафриканском государстве будут иметь серьезные негативные последствия для Турции.