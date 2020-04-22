Экс-депутат Рады Олейник спрогнозировал пик эпидемии коронавируса на Украине

Вспышка коронавируса произойдет на Украине в мае из-за большого числа людей, стремящихся соблюдать христианские традиции по посещению кладбищ в это время. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, комментируя решение по продлению режима карантина в стране.

На совещании кабинета министров Украины было решено продлить карантин до 11 мая.

«Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения… Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался — нет. Переходим к следующему вопросу», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании.

Украинский политик Владимир Олейник заметил, что совещания на Украине по форме и содержанию проходят в закрытом режиме, в отличие от России.По его словам, украинские СМИ специально показывают только определенные моменты.

«Хотелось бы это сделать как в России, когда участвуют специалисты и очень сложно от них ожидать попытку кому-либо подыграть. Так или иначе, что чиновник скажет во время прямой трансляции, бог его знает. Все, кто в курсе, понимают, что трансляции на Украине идут по принципу «Квартала-95» — с постановкой», — заявил Олейник в беседе с ФАН.

Оценивая эпидемиологическую ситуацию в связи с распространением коронавируса в стране, собеседник ФАН подчеркивает, что она очень плохая.

«К примеру, два дня назад на Украине было проведено за сутки 1900 тестирований, а в Москве за это же время — 18 тысяч. Очевидно, что чем больше количество тестированных людей, тем больше количество выявленных с COVID-19. На Украине это скрывают, точно так же, как это делал губернатор Николаевской области (Александр Стадник. — Прим. ФАН), говоря об отсутствии зараженных коронавирусом. Но когда туда приехали специалисты с тестами и начали их правильно применять, то они пришли в шок. Поэтому сейчас пошел пик эпидемии, но еще не вершина», — сказал экс-депутат Рады.

Кроме того, Олейник утверждает, что на фоне этих проблем на Украине «происходят удивительные вещи», когда лишают финансирования необходимые в период эпидемии медучреждения.

«Главный врач одной из больниц Днепропетровска объявила голодовку в связи с тем, что с 1 апреля прекратилось финансирование отдельных медицинских учреждений. В частности, около 1000 больниц лишены финансирования. Это все равно что во время войны сокращать солдат и не давать им паек, что, в свою очередь, является государственным преступлением. Сегодня медикам нужно уделять большее внимание и беречь каждого из них, а не выбрасывать их на улицу», — сообщил украинский политик.

Таким образом, не исключено, что «большой пик» эпидемии коронавируса придется на май, говорит собеседник ФАН.

«Со следующего понедельника начнутся поминальные дни, когда все люди собираются на кладбище. К тому же нигде работы нет, а поэтому украинцы стремятся пересидеть беду дома, так как это дешевле и спокойнее. Вспышка будет в конце мая и начале июня», — добавил Олейник.

Напомним, о первых случаях пневмонии нового типа стало известно в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

12 марта на Украине ввели карантин из-за коронавируса, а 6 апреля власти страны ужесточили ограничительные меры: запретили собираться на улице в группы более двух человек, гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, а также посещать детские площадки. По информации на 22 апреля, число заболевших новой формой пневмонии в стране составляет более 6,5 тысячи человек, 174 человека скончались.

При этом заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского при НАМН Украины Алла Мироненко считает, что коронавирусная инфекция может продержаться на Украине до двух лет, поэтому гражданам страны нужно привыкать жить в режиме карантина.