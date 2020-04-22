Пропавший в Крыму замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым

Ялта, 22 апреля. Заместитель главы столичного департамента культуры Леонид Ошарин, который ранее пропал в Крыму, найден мертвым. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти», — рассказал источник ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Ошарин 26 марта уехал в Краснодарский край по делам. В последний раз живым чиновника видели 30 марта в Ялте. В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что Ошарин прибыл в Ялту на такси, пишет «ФедералПресс».

Информацию об исчезновении замглавы департамента культуры Москвы полдтвердила ранее его дочь Анастасия на своей странице в Facebook. Она сообщила, что этим делом занимается СК РФ, а следствие ведется в Крыму и Москве, передает «Вечерняя Москва».