Гаспарян призвал назначать максимальные штрафы за митинги во время самоизоляции

Москва, 22 апреля. Тем, кто устраивает митинги в дни самоизоляции, нужно назначать максимальные штрафы, заявил политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя события во Владикавказе, где участники несанкционированной акции требовали отмены ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

По мнению эксперта, тем, кто явился на этот митинг, поможет не самоизоляция, а врач, потому что эти люди просто невменяемые, и сделать с ним все равно ничего нельзя. Гаспарян напомнил, что одним из противников режима самоизоляции был оперный певец Вадим Чельдиев, и ему, по мнению политолога, следователям даже вопросы задавать не надо: «Его политическое кредо — это уже шизофрения».

«Нету сейчас принудительного лечения! Поэтому только штраф. Может быть, финансовый удар заставит этих людей задуматься хоть над чем-нибудь», — подчеркнул он в беседе с Nation News.

При этом Гаспарян не исключил, что через некоторое время подобная ситуация может повториться снова, и штрафы (даже большие) могут не помочь.

«Это категория людей такая, она во всем мире; не думайте, что только у нас такие собрались. А в Америке, которые выходят, и говорят о том, что карантин нарушает их конституционные права. Там то же самое!» — отметил он.

По словам публициста, есть такие элементы и в Англии, и Испании, и в Германии. Словом, всюду.

«Это данность. И с этим ничего не сделаете, с этим надо просто смириться», — заключил Гаспарян.

Напомним, после акции во Владикавказе суд вынес решение об административном аресте в отношении 14 ее участников. Всего полиция задержала 70 протестующих.

В Северной Осетии по последним данным зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека погибли. До 30 апреля в регионе закрыты развлекательные заведения, объекты розничной торговли рынки, заведения общепита, салоны красоты, спортивные клубы.