Зеленский предсказал Украине новый вызов в борьбе с коронавирусом

Киев, 22 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предсказал стране новый вызов в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей», — заявил Зеленский в ходе совещания с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии коронавируса.

Президент Украины подчеркнул, что в стране хорошо отлажена система отслеживания распространения инфекции. Он также отметил, что система помощи заразившимся постоянно улучшается. При этом, по словам Зеленского, за минувшие сутки на Украине было зарегистрировано сравнительно большое число новых заболевших — 467 человек. Украинский лидер полагает, что эта цифра может быть отголоском пасхальных праздников.

По последним данным, на Украине насчитывается более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 424 заболевших уже выздоровели, при этом 174 пациента скончались.

Ранее украинское правительство продлило в стране карантин до 11 мая. В кабмине Украины считают, что пик заболеваемости придется на начало последнего весеннего месяца. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль полагает, что различные ограничения, например, «масочный режим», придется соблюдать еще два года.